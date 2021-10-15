'Yemeksepeti Mahalle' kuruldu: 'Hedef 10 bin mahalle esnafının dijitalleşmesi'

"Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza yerel lezzetleri ve hizmetleri dijitalin kolaylığıyla sunuyoruz. Yemeksepeti olarak, tüketici beklentileri doğrultusunda kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği bir platforma evrilirken, mahalle esnafını da yanımıza alıyoruz. Yemeksepeti olarak 20 yıllık tecrübemiz, 25 milyonu aşkın kullanıcımız, teknik gücümüz, profesyonel ekibimiz ve güvencemiz ile esnafımızı gelişen ve büyüyen dijital dünya ile buluşturuyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi. Yemeksepeti Mahalle’ye mahalle esnaflarının hızlı, etkin ve rahat bir şekilde katılımlarını sağlayabilmek için geliştirdiğimiz mobil uygulama ile esnaflarımız akıllı telefonları aracılığıyla iş ve sipariş takibini kolaylıkla yapabiliyorlar. Bu projeyle ayrıca 1.000 yeni istihdam sağlıyoruz. Kısacası, Yemeksepeti Mahalle ile herkesin kazanacağı bir sürece başlıyoruz."