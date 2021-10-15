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https://tr.sputniknews.com/20211015/yemeksepeti-mahalle-kuruldu-hedef-10-bin-mahalle-esnafinin-dijitallesmesi-1049855975.html
'Yemeksepeti Mahalle' kuruldu: 'Hedef 10 bin mahalle esnafının dijitalleşmesi'
'Yemeksepeti Mahalle' kuruldu: 'Hedef 10 bin mahalle esnafının dijitalleşmesi'
Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, yeni hizmeti Yemeksepeti Mahalle'yi hayata geçirdi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T15:20+0300
2021-10-15T15:20+0300
yaşam
yemek sepeti
market
bakkal
kasap
petshop
manav
yemeksepeti
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Yemeksepeti Mahalle' hizmeti ile kullanıcılar Yemeksepeti uygulaması üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri her ürünü anında sipariş edip, ihtiyaçlarını dakikalar içinde giderme kolaylığına erişecek.Yemeksepeti Mahalle ile beraber marka konumlandırmasını da yenileyen şirket, "Aklındaysa Kapında’" sloganıyla kullanıcılarına bildiği, beğendiği ve istediği ürünleri dakikalar içerisinde ulaştırıyor.Yemeksepeti Mahalle hizmetinde market, kasap, manav, şarküteri, kuruyemiş, petshop, balık&amp;deniz ürünleri, çiçek, kozmetik&amp;güzellik ve aktar&amp;organik ürünler kategorileri yer alıyor.Şirket, "Yemeksepeti Mahalle" ile esnafı dijitalleştirerek mahalle esnafının sürdürülebilir şekilde büyümesine, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor. Bugün 10 bine yakın çalışanı bulunan Yemeksepeti, yeni hizmeti Mahalle ile 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak.'Herkes kazanacak'Yemeksepeti İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki, "Yemeksepeti olarak, tüketici beklentileri doğrultusunda kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği bir platforma evrilirken, mahalle esnafını da yanımıza alıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi" ifadesini kullandı.Baki, hizmet yelpazesine ekledikleri Yemeksepeti Mahalle ile ilgili olarak şunları kaydetti:
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yemek sepeti, market, bakkal, kasap, petshop, manav , yemeksepeti

'Yemeksepeti Mahalle' kuruldu: 'Hedef 10 bin mahalle esnafının dijitalleşmesi'

15:20 15.10.2021
© Fotoğraf : DHAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, yeni hizmeti Yemeksepeti Mahalle'yi hayata geçirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Yemeksepeti Mahalle' hizmeti ile kullanıcılar Yemeksepeti uygulaması üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri her ürünü anında sipariş edip, ihtiyaçlarını dakikalar içinde giderme kolaylığına erişecek.
Yemeksepeti Mahalle ile beraber marka konumlandırmasını da yenileyen şirket, "Aklındaysa Kapında’" sloganıyla kullanıcılarına bildiği, beğendiği ve istediği ürünleri dakikalar içerisinde ulaştırıyor.
Yemeksepeti Mahalle hizmetinde market, kasap, manav, şarküteri, kuruyemiş, petshop, balık&deniz ürünleri, çiçek, kozmetik&güzellik ve aktar&organik ürünler kategorileri yer alıyor.
Şirket, "Yemeksepeti Mahalle" ile esnafı dijitalleştirerek mahalle esnafının sürdürülebilir şekilde büyümesine, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor. Bugün 10 bine yakın çalışanı bulunan Yemeksepeti, yeni hizmeti Mahalle ile 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak.

'Herkes kazanacak'

Yemeksepeti İş Geliştirme'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki, "Yemeksepeti olarak, tüketici beklentileri doğrultusunda kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği bir platforma evrilirken, mahalle esnafını da yanımıza alıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi" ifadesini kullandı.
Baki, hizmet yelpazesine ekledikleri Yemeksepeti Mahalle ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza yerel lezzetleri ve hizmetleri dijitalin kolaylığıyla sunuyoruz. Yemeksepeti olarak, tüketici beklentileri doğrultusunda kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği bir platforma evrilirken, mahalle esnafını da yanımıza alıyoruz. Yemeksepeti olarak 20 yıllık tecrübemiz, 25 milyonu aşkın kullanıcımız, teknik gücümüz, profesyonel ekibimiz ve güvencemiz ile esnafımızı gelişen ve büyüyen dijital dünya ile buluşturuyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi. Yemeksepeti Mahalle’ye mahalle esnaflarının hızlı, etkin ve rahat bir şekilde katılımlarını sağlayabilmek için geliştirdiğimiz mobil uygulama ile esnaflarımız akıllı telefonları aracılığıyla iş ve sipariş takibini kolaylıkla yapabiliyorlar. Bu projeyle ayrıca 1.000 yeni istihdam sağlıyoruz. Kısacası, Yemeksepeti Mahalle ile herkesin kazanacağı bir sürece başlıyoruz."
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