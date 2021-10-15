https://tr.sputniknews.com/20211015/yeni-zelandanin-ceyrek-asirlik-resmi-buyucusu-isten-kovuldu-1049860969.html

Yeni Zelanda'nın çeyrek asırlık resmi büyücüsü işten kovuldu

Yeni Zelanda'nın çeyrek asırlık resmi büyücüsü işten kovuldu

Muhtemelen bir devlet tarafından atanan tek büyücü olan ve eski başbakanın ricasıyla göreve başlayan Yeni Zelanda Büyücüsü, hizmetlerini devam ettirdiği... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T17:16+0300

2021-10-15T17:16+0300

2021-10-15T17:20+0300

yaşam

yeni zelanda

christchurch

büyücülük

sihirbaz

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Yeni Zelanda'da 1990'larda devletin resmi büyücüsü atanan ve faaliyetlerini Christchurch kentinde devam ettiren Sihirbaz, işten çıkarıldı. Christchurch Belediye Meclisi, Resmi Büyücü Ian Brackenbury Channell'ın 1998'den beri devam eden ve yılda 10 bin 400 ABD dolarına tekabül eden sözleşmesini sonlandırdı. Channell'a, Christchurch kentinin tanıtılması faaliyetleri kapsamında büyücülük, sihirbazlık yapması ve benzeri hizmetler sunması karşılığı yaklaşık çeyrek yüzyılda toplam 258 bin 825 bin ABD dolarına denk gelen miktar para ödendi. Belediye Başkan Yardımcısı Lynn McClelland, atanmış resmi büyücüyü kovmanın, belediye meclisi için zor bir karar olduğunu, ancak kenti tanıtım ortamının artık değiştiğini ve çeşitlilik arz eden toplulukları daha fazla yansıtacak teklifleri finanse etmek istediklerini söyledi. McClelland, tüm hizmetleri için teşekkür eden bir mektup gönderdikleri eski büyücüleri için "Her zaman Christchurch tarihinin bir parçası olacak" dedi.İntikam büyüsü yapıp yapmayacağı merak edilen 88 yaşındaki Sihirbaz ise belediye meclisinin hayal gücünden yoksun olduğu ve bulvarda latte içen bürokratları temsil ettiği karşılığını verdi. 1976'da İngiltere'den Yeni Zelanda'ya taşınan, kamusal alanlarda sihirbazlık ve eğlence faaliyetleri gerçekleştirmeye başlayınca yetkililerin engellemesine maruz kalan, ama yetkilileri protesto eden halk tarafından sahiplenilen, 1982'de Yeni Zelanda Sanat Galerisi Yöneticileri Derneği tarafından yaşayan sanat eseri ilan edilen ve 1990'da dönemin Başbakanı Mike Moore'dan Yeni Zelanda Büyücüsü olma teklifi alan Channell'ın ehliyetinde bile 'Büyücü' yazıyor. Hatta hizmetleriyle TripAdvisor'dan 5 üzerinden 4 yıldızlı derece kazanmış durumda.Moore, resmi başbakanlık antetli mektubunda “Büyücülüğünüzün tüm ulusun emrinde olmaması beni endişelendiriyor. Bu nedenle, Yeni Zelanda, Antarktika ve ilgili açık deniz bölgelerinin Büyücüsü olmanız konusundaki teklifimi acilen dikkate almanızı öneririm. Bunun bir başbakanın yetkinliğinin ötesinde olan büyü, kutsama, lanetleme ve diğer doğaüstü meseleler üzerinde etki yaratacağından şüphe bulunmamaktadır" diye yazmıştı.O zamandan beri Christchurch'te sahne aldı, kuraklık sırasında Yeni Zelanda ve Avustralya'da yağmur dansı yaptı ve 2009'da Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in Doğum Gününü Onurlandırma etkinliklerinde Majestelerinin Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Ama aynı zamanda kadınlar hakkındaki tartışmalı yorumlarıyla da şimşekleri çekti.Nisanda bir TV programında 'kadınları sahtekar olduklarını söyleyerek kızdırmayı sevdiğini, kadınların paralı erkekleri elde etmek için türlü kurnazlık yaptığını' söyleyen Sihirbaz, “Kadınları severim, onları her zaman affederim, henüz bir tanesine vurmadım. Bir kadına asla vurmayın çünkü çok kolay morarırlar ve bunu komşularına ve arkadaşlarına söylerler… ve o zaman başınız büyük belaya girer" dedi.Artık resmi unvanını kaybeden Sihirbaz, kendisini Yüzüklerin Efendisi'ndeki Orta Dünya büyücüsü Gandalf'tan çok, şehre neşe katan bir maskara ya da şovmen olarak gördüğünü belirterek "Dünya her gün daha ciddileşiyor, bu yüzden eğlence şu anda dünyadaki en güçlü şey" görüşünü dile getirdi. İşten çıkarılmasının Christchurch'ün her yerinde boy ve sihir göstermekten kendisini alıkoymayacağını belirterek "Fark etmez. Yine de devam edeceğim. Beni durdurmak için beni öldürmeleri gerekecek" diye meydan okudu. Kaydadeğer göçmen nüfusu bulunan Christchurch 15 Mart 2019'da iki camiye düzenlenen saldırılarda 51 kişinin ölmesiyle sarsılmıştı.

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yeni zelanda, christchurch, büyücülük, sihirbaz