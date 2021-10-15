https://tr.sputniknews.com/20211015/zaharova-rusyanin-abdeki-goc-kriziyle-bir-ilgisi-yok-1049867130.html

Zaharova: Rusya’nın AB’deki göç kriziyle bir ilgisi yok

Zaharova: Rusya’nın AB’deki göç kriziyle bir ilgisi yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Belarus ve Litvanya sınırındaki göçmen kriziyle ilgisi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T21:00+0300

2021-10-15T21:00+0300

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dünya

avrupa

mariya zaharova

göç

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultkvist’in “Rusya'nın Belarus ve Litvanya sınırındaki göçmenlerle kriz durumu yaratma çabalarına dahil olduğu” şeklindeki iddialarını değerlendirdi.Zaharova, “İsveç Savunma Bakanı'nın bu ilk olmayan açıktan Rusofobik saldırısının gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Bu tür temelsiz suçlamaların asıl amacı, gerçeği çarpıtmak ve bir kez daha Rusya'yı hiçbir ilgisinin olmadığı Avrupa Birliği'nin sorunlarından sorumlu tutmaktır. Bütün bunlar ülkemizi baskı altına almayı sürdürmeye yönelik bahanelerdir” dedi.AB’de sığınma hakkı elde etmeye çalışan göçmenlerle ilgili durumun da ‘endişe verici’ olduğuna dikkat çeken Zaharova, “Hükümetlerinin göçmen karşıtı milliyetçi tutumlarının yönlendirdiği Litvanyalı ve Polonyalı sınır muhafızlarının eylemlerine, BM ve Avrupa Konseyi'nin ilgili yapılarında zaten dikkat çekildi. Bu tür temel insan hakları uluslararası belgelerinin ağır bir şekilde ihlal edildiği açıktır” ifadelerini kullandı.Litvanya ve diğer AB ülkeleri tarafından Belarus sınırı boyunca inşa edilen duvar ve dikenli teller gibi fiziksel engellerin yasallığının da ayrıca tartışılması gerektiğine vurgu yapan Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:

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avrupa, mariya zaharova, göç