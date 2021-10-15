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https://tr.sputniknews.com/20211015/zaharova-rusyanin-abdeki-goc-kriziyle-bir-ilgisi-yok-1049867130.html
Zaharova: Rusya’nın AB’deki göç kriziyle bir ilgisi yok
Zaharova: Rusya’nın AB’deki göç kriziyle bir ilgisi yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Belarus ve Litvanya sınırındaki göçmen kriziyle ilgisi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T21:00+0300
2021-10-15T21:00+0300
dünya
avrupa
mariya zaharova
göç
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultkvist’in “Rusya'nın Belarus ve Litvanya sınırındaki göçmenlerle kriz durumu yaratma çabalarına dahil olduğu” şeklindeki iddialarını değerlendirdi.Zaharova, “İsveç Savunma Bakanı'nın bu ilk olmayan açıktan Rusofobik saldırısının gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Bu tür temelsiz suçlamaların asıl amacı, gerçeği çarpıtmak ve bir kez daha Rusya'yı hiçbir ilgisinin olmadığı Avrupa Birliği'nin sorunlarından sorumlu tutmaktır. Bütün bunlar ülkemizi baskı altına almayı sürdürmeye yönelik bahanelerdir” dedi.AB’de sığınma hakkı elde etmeye çalışan göçmenlerle ilgili durumun da ‘endişe verici’ olduğuna dikkat çeken Zaharova, “Hükümetlerinin göçmen karşıtı milliyetçi tutumlarının yönlendirdiği Litvanyalı ve Polonyalı sınır muhafızlarının eylemlerine, BM ve Avrupa Konseyi'nin ilgili yapılarında zaten dikkat çekildi. Bu tür temel insan hakları uluslararası belgelerinin ağır bir şekilde ihlal edildiği açıktır” ifadelerini kullandı.Litvanya ve diğer AB ülkeleri tarafından Belarus sınırı boyunca inşa edilen duvar ve dikenli teller gibi fiziksel engellerin yasallığının da ayrıca tartışılması gerektiğine vurgu yapan Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:
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avrupa, mariya zaharova, göç

Zaharova: Rusya’nın AB’deki göç kriziyle bir ilgisi yok

21:00 15.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Belarus ve Litvanya sınırındaki göçmen kriziyle ilgisi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultkvist’in “Rusya'nın Belarus ve Litvanya sınırındaki göçmenlerle kriz durumu yaratma çabalarına dahil olduğu” şeklindeki iddialarını değerlendirdi.
Zaharova, “İsveç Savunma Bakanı'nın bu ilk olmayan açıktan Rusofobik saldırısının gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Bu tür temelsiz suçlamaların asıl amacı, gerçeği çarpıtmak ve bir kez daha Rusya'yı hiçbir ilgisinin olmadığı Avrupa Birliği'nin sorunlarından sorumlu tutmaktır. Bütün bunlar ülkemizi baskı altına almayı sürdürmeye yönelik bahanelerdir” dedi.
AB’de sığınma hakkı elde etmeye çalışan göçmenlerle ilgili durumun da ‘endişe verici’ olduğuna dikkat çeken Zaharova, “Hükümetlerinin göçmen karşıtı milliyetçi tutumlarının yönlendirdiği Litvanyalı ve Polonyalı sınır muhafızlarının eylemlerine, BM ve Avrupa Konseyi'nin ilgili yapılarında zaten dikkat çekildi. Bu tür temel insan hakları uluslararası belgelerinin ağır bir şekilde ihlal edildiği açıktır” ifadelerini kullandı.
Litvanya ve diğer AB ülkeleri tarafından Belarus sınırı boyunca inşa edilen duvar ve dikenli teller gibi fiziksel engellerin yasallığının da ayrıca tartışılması gerektiğine vurgu yapan Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa Birliği, ülkemize karşı saçma suçlamalar yapmak yerine, göçle ilgili sorunların temel nedenlerini hatırlamalıdır. Bunların temelinde, ABD liderliğindeki Batı'nın, egemen devletlerin iç işlerine karışmak ve tüm dünyada durumu istikrarsızlaştırmak için kendi jeopolitik emellerini tatmin etme arzusu yatmaktadır. AB'nin olanları soğukkanlı bir şekilde değerlendirecek ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak sorumlu bir göç politikası izleyecek gücü bulacağını umuyoruz.”
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