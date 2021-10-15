Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211015/zam-haberi-sonrasi-benzin-istasyonlarinda-kuyruklar-olustu--1049864054.html
Zam haberi sonrası benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu
Zam haberi sonrası benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu
Akaryakıt ürünlerine zam yapılacağının haberinin duyulmasından sonra araç sahipleri istasyonlara yığıldı. İstasyonlarda yoğun kuyruklar oluştu. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T19:02+0300
2021-10-15T19:19+0300
yaşam
türkiye
benzin
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049863852_0:190:2049:1342_1920x0_80_0_0_05e74f5d85389061c658b488b95584d0.jpg
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine de 14 kuruş zam yapılacağı haberi sonrasında vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti.Akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler, uzun süre benzin istasyonlarında sıra bekledi.İstasyon çalışanları akaryakıt almaya gelen vatandaşlara hizmet etmek için yoğun uğraş verdi.İsmini vermek istemeyen akaryakıt istasyonu çalışanı "Zam haberinin duyulmasından sonra uzun kuyruklar oluştu. Sabahtan beri oturmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Sabahtan bu saate kadar tam bin tane kredi kartı slipi çekilmiş. Gece 12'ye kadar bir bu kadar daha müşteri gelmesini bekliyoruz" dedi.Benzin istasyonunda kuyruk bekleyen vatandaşlar ise zam haberini duyduktan sonra depolarını doldurmak için istasyonlara geldiklerini ve beklemek zorunda kaldıklarını anlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049863852_2:0:2045:1532_1920x0_80_0_0_7882a728c1975f02b1f29f5ee872f073.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, benzin, zam

Zam haberi sonrası benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu

19:02 15.10.2021 (güncellendi: 19:19 15.10.2021)
© Sputnik / Osman Nuri Ceritbenzin kuyruk
benzin kuyruk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Akaryakıt ürünlerine zam yapılacağının haberinin duyulmasından sonra araç sahipleri istasyonlara yığıldı. İstasyonlarda yoğun kuyruklar oluştu.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine de 14 kuruş zam yapılacağı haberi sonrasında vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti.
Akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler, uzun süre benzin istasyonlarında sıra bekledi.
İstasyon çalışanları akaryakıt almaya gelen vatandaşlara hizmet etmek için yoğun uğraş verdi.
İsmini vermek istemeyen akaryakıt istasyonu çalışanı "Zam haberinin duyulmasından sonra uzun kuyruklar oluştu. Sabahtan beri oturmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Sabahtan bu saate kadar tam bin tane kredi kartı slipi çekilmiş. Gece 12'ye kadar bir bu kadar daha müşteri gelmesini bekliyoruz" dedi.
Benzin istasyonunda kuyruk bekleyen vatandaşlar ise zam haberini duyduktan sonra depolarını doldurmak için istasyonlara geldiklerini ve beklemek zorunda kaldıklarını anlattı.
935010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:10Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
20:04Ermenistan basını: Karabağ’da yoğun çatışmalar yaşanıyor
19:59Günlük koronavirüs verileri açıklandı: 30 bin 694 yeni vaka, 181 can kaybı
19:54Lavrov: Rusya’nın istikrarlı gelişimi Batı’nın hoşuna gitmiyor
19:47Frontex: Doğu Akdeniz, AB'ye yasa dışı girişlerde düşüş görülen tek rota oldu
19:46'Hukuk bitirip savcı oldum' diyerek ailesini kandırdı, sahte savcı kimliği kullanınca yakalandı
19:42Bulaşıcı olmayan Kovid-19 virüsü geliştirildi
19:37Bakan Varank: İngiltere, Silahlı İnsansız Hava Araçları ile çok ciddi ilgileniyor
19:34Sosyal yardım başvuruları, bugün itibarıyla e-Devlet'ten yapılabilecek
19:29Gamze Pala'nın katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
19:21Eskişehir’de 2 TURKOVAC gönüllüsü, aşı oldu
19:02Zam haberi sonrası benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu
19:02Çin, Evergrande nedeniyle oluşan finansal riskin 'kontrol edilebilir' olduğunu açıkladı
18:46HSK üyesi Hamit Kocabey'den istifa açıklaması
18:39Emine Erdoğan: Kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum, gerçekten olmazları başarıyorlar
18:34Ümitcan Uygun, 'Aleyna Çakır' davasında tekrar hakim karşısında: Ailesiyle arasını ben düzelttim
18:29TBMM Başkanı Şentop: Mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor
18:15Demirören Medya'dan açıklama: Reuters Haber Ajansı aboneliğimizi iptal ediyoruz
18:06Prof. Dr. İlber Ortaylı: Rus anneler, Türklerin memlekete bir hediyesi
17:54Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası