https://tr.sputniknews.com/20211015/zam-haberi-sonrasi-benzin-istasyonlarinda-kuyruklar-olustu--1049864054.html

Zam haberi sonrası benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu

Zam haberi sonrası benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu

Akaryakıt ürünlerine zam yapılacağının haberinin duyulmasından sonra araç sahipleri istasyonlara yığıldı. İstasyonlarda yoğun kuyruklar oluştu. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T19:02+0300

2021-10-15T19:02+0300

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yaşam

türkiye

benzin

zam

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine de 14 kuruş zam yapılacağı haberi sonrasında vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti.Akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler, uzun süre benzin istasyonlarında sıra bekledi.İstasyon çalışanları akaryakıt almaya gelen vatandaşlara hizmet etmek için yoğun uğraş verdi.İsmini vermek istemeyen akaryakıt istasyonu çalışanı "Zam haberinin duyulmasından sonra uzun kuyruklar oluştu. Sabahtan beri oturmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Sabahtan bu saate kadar tam bin tane kredi kartı slipi çekilmiş. Gece 12'ye kadar bir bu kadar daha müşteri gelmesini bekliyoruz" dedi.Benzin istasyonunda kuyruk bekleyen vatandaşlar ise zam haberini duyduktan sonra depolarını doldurmak için istasyonlara geldiklerini ve beklemek zorunda kaldıklarını anlattı.

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2021

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türkiye, benzin, zam