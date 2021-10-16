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14 saatten 3.5 saate inecek: YHT projesinde ışık göründü
14 saatten 3.5 saate inecek: YHT projesinde ışık göründü
Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T14:28+0300
2021-10-16T14:29+0300
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ankara
izmir
hızlı tren
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelinin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti.Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi. Törendeki konuşmasında Türkiye'nin demiryolu atılımına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne AK Parti hükümetleri döneminde 212 milyar liranın üzerinde yatırım yapılan demiryollarında yerli ve milli kabiliyetleri geliştirdiklerini ifade etti.Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerinin tamamlandığını, 2022 yılında seri üretime başlanacağını, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren için de tasarım çalışmalarını tamamlayarak gelecek yıl prototip üretim aşamasına geleceklerini aktaran Karaismailoğlu, demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı, Yüksek Hızlı Tren hatları için de 8,3 milyon olan yıllık yolcu sayısını 17 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.Hızlı tren konusunda 3 bin 515 kilometrelik hatta çalışmaların devam ettiğini, bunlar arasında yer alan Ankara-Afyonkarahisar- Uşak- Manisa-İzmir Hızlı Tren hattının Polatlı ile Menemen arasındaki 6 etap ve 508 kilometreden oluştuğunu aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:
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ankara, izmir, hızlı tren

14 saatten 3.5 saate inecek: YHT projesinde ışık göründü

14:28 16.10.2021 (güncellendi: 14:29 16.10.2021)
© AAAnkara-İzmir hızlı tren hattı
Ankara-İzmir hızlı tren hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelinin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti.
Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi. Törendeki konuşmasında Türkiye'nin demiryolu atılımına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne AK Parti hükümetleri döneminde 212 milyar liranın üzerinde yatırım yapılan demiryollarında yerli ve milli kabiliyetleri geliştirdiklerini ifade etti.
Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerinin tamamlandığını, 2022 yılında seri üretime başlanacağını, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren için de tasarım çalışmalarını tamamlayarak gelecek yıl prototip üretim aşamasına geleceklerini aktaran Karaismailoğlu, demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı, Yüksek Hızlı Tren hatları için de 8,3 milyon olan yıllık yolcu sayısını 17 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.
Hızlı tren konusunda 3 bin 515 kilometrelik hatta çalışmaların devam ettiğini, bunlar arasında yer alan Ankara-Afyonkarahisar- Uşak- Manisa-İzmir Hızlı Tren hattının Polatlı ile Menemen arasındaki 6 etap ve 508 kilometreden oluştuğunu aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:
"5 istasyona sahip olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projemizde 41 bin metrelik 49 adet tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projemizde altyapı işlerinin yüzde 42,4'ünü tamamladık. Tüm kesimler tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate inecek. 21 viyadük ve 25 tünelin yer aldığı projemizin Eşme-Salihli kesimi 74,4 kilometre uzunluğunda. Buradaki T-1 tünelimiz, demiryolu ve güvenlik tünelinin tek kesitte iki katlı olarak inşa edildiği Türkiye'nin ilk tünelidir. Ayrıca Türkiye’de TBM tekniği ile yapılan en büyük çaplı tüneldir. Yani tünelimizin üst katında hızlı tren giderken alt katta ambulansın ulaşımı da sağlanabilecek. 3 bin 47 metre uzunluğundaki T-1 tünelimizde bugün ışığı görüyoruz."
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