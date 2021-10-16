https://tr.sputniknews.com/20211016/14-saatten-35-saate-inecek-yht-projesinde-isik-gorundu-1049880571.html

14 saatten 3.5 saate inecek: YHT projesinde ışık göründü

14 saatten 3.5 saate inecek: YHT projesinde ışık göründü

Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T14:28+0300

2021-10-16T14:28+0300

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelinin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti.Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi. Törendeki konuşmasında Türkiye'nin demiryolu atılımına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne AK Parti hükümetleri döneminde 212 milyar liranın üzerinde yatırım yapılan demiryollarında yerli ve milli kabiliyetleri geliştirdiklerini ifade etti.Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerinin tamamlandığını, 2022 yılında seri üretime başlanacağını, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren için de tasarım çalışmalarını tamamlayarak gelecek yıl prototip üretim aşamasına geleceklerini aktaran Karaismailoğlu, demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı, Yüksek Hızlı Tren hatları için de 8,3 milyon olan yıllık yolcu sayısını 17 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.Hızlı tren konusunda 3 bin 515 kilometrelik hatta çalışmaların devam ettiğini, bunlar arasında yer alan Ankara-Afyonkarahisar- Uşak- Manisa-İzmir Hızlı Tren hattının Polatlı ile Menemen arasındaki 6 etap ve 508 kilometreden oluştuğunu aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

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