https://tr.sputniknews.com/20211016/20-milyonluk-mucevheri-rezervuarda-sakladilar-1049884335.html

20 milyonluk mücevheri rezervuarda sakladılar

20 milyonluk mücevheri rezervuarda sakladılar

İstanbul Nişantaşı'nda bir kuyumcudan yaklaşık 20 milyon lira değerinde mücevheri silah zoruyla çalan iki kişi yakalandı. Sırbistan vatandaşı olan hırsızların... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T17:49+0300

2021-10-16T17:49+0300

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türkiye

istanbul

nişantaşı

silah

mücevher

kuyumcu

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Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda kuyumcuya motosikletle gelen iki kişi, içerdeki çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 20 milyon lira değerinde mücevheri çalarak kaçtı.Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti.Otelde yakalandıAsayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameraları titizlikle incelendi.Olaydan 7 saat sonra şüphelilerden Nenad V. Sırbistan'a kaçmak üzereyken havalimanında gözaltına alındı. Diğer şüpheli Nikola V. ise Şişli'de kaldığı otelde gözaltına alındı.Rezervuarın içine saklamışlarNenad V.'nin üzerinde herhangi çalıntı eşyaya rastlanmazken, Nikola V.'nin kaldığı otelde yapılan aramada, kuyumcudan çaldıkları mücevherler ele geçirildi. Şüphelinin 20 milyon TL değerindeki, 7 adet pırlanta yüzük, 7 adet ince pırlanta bileklik, 1 adet kalın pırlanta bileklik, 1 adet pırlanta gerdanlık ve 1 adet pırlanta küpeyi tuvalette duvarın içine monte edilen rezervuarın içine saklandığı ortaya çıktı.Polis tarafından bulunan mücevherler bulundukları yerden çıkarıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, nişantaşı, silah, mücevher, kuyumcu