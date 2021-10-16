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https://tr.sputniknews.com/20211016/42-bin-tlden-ilana-cikan-hasarli-arac-alici-buldu-1049880441.html
42 bin TL'den ilana çıkan 'hasarlı araç' alıcı buldu
42 bin TL'den ilana çıkan 'hasarlı araç' alıcı buldu
Bursa'da sel hasarlı olduğu öne sürülerek fahiş fiyat ile satılmak istenen Renault Clio marka otomobil, 20 bin TL'ye satıldı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T14:18+0300
2021-10-16T14:18+0300
türkiye
araç
satış
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Bursa'da yaşayan Erkan Çidan, sel hasarlı demir yığınından oluşan 2017 model aracını tam 42 bin 500 liraya satmak istedi.Bunun üzerine söz konusu ilana peş peşe tepki yağdı.20 bin liraya alıcı çıktıErkan Çidan tepkiler üzerine ilanı kaldırsa da aracına alıcı bulabildi.En Son Haber'e açıklama yapan Çidan, "Kaç para yapar diye sembolik bir rakam yazdık. Bu arabanın yedek parça dahi olsa motoru 15-20 bin TL civarında. Baktım çok tepki var, telefonum susmadı ilanı kaldırdım. Ama araba 20 bin TL'ye satıldı." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211013/sel-hasarli-hurda-araca-istenen-fiyat-gorenleri-sasirtti-1049792111.html
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araç, satış

42 bin TL'den ilana çıkan 'hasarlı araç' alıcı buldu

14:18 16.10.2021
© Fotoğrafaraç
araç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© Fotoğraf
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Bursa'da sel hasarlı olduğu öne sürülerek fahiş fiyat ile satılmak istenen Renault Clio marka otomobil, 20 bin TL'ye satıldı.
Bursa'da yaşayan Erkan Çidan, sel hasarlı demir yığınından oluşan 2017 model aracını tam 42 bin 500 liraya satmak istedi.
Bunun üzerine söz konusu ilana peş peşe tepki yağdı.

20 bin liraya alıcı çıktı

Erkan Çidan tepkiler üzerine ilanı kaldırsa da aracına alıcı bulabildi.
En Son Haber'e açıklama yapan Çidan, "Kaç para yapar diye sembolik bir rakam yazdık. Bu arabanın yedek parça dahi olsa motoru 15-20 bin TL civarında. Baktım çok tepki var, telefonum susmadı ilanı kaldırdım. Ama araba 20 bin TL'ye satıldı." dedi.
araç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
YAŞAM
Sel hasarlı hurda araca istenen fiyat görenleri şaşırttı
13 Ekim, 18:06
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