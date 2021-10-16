https://tr.sputniknews.com/20211016/42-bin-tlden-ilana-cikan-hasarli-arac-alici-buldu-1049880441.html

42 bin TL'den ilana çıkan 'hasarlı araç' alıcı buldu

42 bin TL'den ilana çıkan 'hasarlı araç' alıcı buldu

Bursa'da sel hasarlı olduğu öne sürülerek fahiş fiyat ile satılmak istenen Renault Clio marka otomobil, 20 bin TL'ye satıldı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T14:18+0300

2021-10-16T14:18+0300

2021-10-16T14:18+0300

türkiye

araç

satış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049792592_0:251:900:757_1920x0_80_0_0_bd0d322e7e733091ff00f85a17ac0813.jpg

Bursa'da yaşayan Erkan Çidan, sel hasarlı demir yığınından oluşan 2017 model aracını tam 42 bin 500 liraya satmak istedi.Bunun üzerine söz konusu ilana peş peşe tepki yağdı.20 bin liraya alıcı çıktıErkan Çidan tepkiler üzerine ilanı kaldırsa da aracına alıcı bulabildi.En Son Haber'e açıklama yapan Çidan, "Kaç para yapar diye sembolik bir rakam yazdık. Bu arabanın yedek parça dahi olsa motoru 15-20 bin TL civarında. Baktım çok tepki var, telefonum susmadı ilanı kaldırdım. Ama araba 20 bin TL'ye satıldı." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211013/sel-hasarli-hurda-araca-istenen-fiyat-gorenleri-sasirtti-1049792111.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

araç, satış