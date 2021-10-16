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https://tr.sputniknews.com/20211016/abd-baskani-biden-connecticut-ziyaretinde-trump-destekcilerinin-protestosuyla-karsilandi-1049872261.html
ABD Başkanı Biden, Connecticut ziyaretinde Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı
ABD Başkanı Biden, Connecticut ziyaretinde Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı
ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi ajandasını ve altyapı paketini anlatmak için gittiği Connecticut eyaletinde, eski Başkan Donald Trump taraftarlarının... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T00:36+0300
2021-10-16T00:36+0300
2021-10-16T00:36+0300
dünya
joe biden
donald trump
protesto
connecticut
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Biden, ekonomik reform çabalarını, Kongreye sundukları altyapı paketini ve bu paketteki çocuk yardımlarını anlatmak için cuma günü Connecticut'a gitti.Ziyareti kapsamında Hartford'da yapacağı konuşma alanının önünde Biden, Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı.Protestocular Biden aleyhine sloganlar atarken, elllerinde "Biden bizim başkanımız değil" "Hainler" yazılı pankartlar taşıdı.Biden, buradan sonra Connecticut Üniversitesi bünyesinde kurulan insan hakları merkezinin açılışına katılarak ziyaretini tamamladı.
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joe biden, donald trump, protesto, connecticut
ABD Başkanı Biden, Connecticut ziyaretinde Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı
ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi ajandasını ve altyapı paketini anlatmak için gittiği Connecticut eyaletinde, eski Başkan Donald Trump taraftarlarının protestosuyla karşılandı.
Biden, ekonomik reform çabalarını, Kongreye sundukları altyapı paketini ve bu paketteki çocuk yardımlarını anlatmak için cuma günü Connecticut'a gitti.
Ziyareti kapsamında Hartford'da yapacağı konuşma alanının önünde Biden, Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı.
Protestocular Biden aleyhine sloganlar atarken, elllerinde
" yazılı pankartlar taşıdı. "Biden bizim başkanımız değil" "Hainler
Biden, buradan sonra Connecticut Üniversitesi bünyesinde kurulan insan hakları merkezinin açılışına katılarak ziyaretini tamamladı.