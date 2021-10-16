ABD'de futbol maçında silahlı çatışma

ABD'de oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silahlı çatışma yaşandı. Liseler arası bir turnuva müsabakasında meydana gelen çatışma yüzünden tribünlerde büyük panik yaşandı.Vigor ve Williamson Lisesi takımları arasındaki maçın son dakikalarında meydana gelen olaylarda, tribünler panikle sahaya indi.Taraftarların büyük panik yaşadığı olayda, 'Siper alın kendinizi koruyun' anonsu yapıldı.Silahlı çatışma sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
ABD Alabama'da bir lisede oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında çatışma çıktı. Tribünler sahaya indi, 'Siper alın, kendinizi koruyun' anonsu yapıldı. 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı.
ABD'de oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silahlı çatışma yaşandı. Liseler arası bir turnuva müsabakasında meydana gelen çatışma yüzünden tribünlerde büyük panik yaşandı.
WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ