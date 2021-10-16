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ABD'de futbol maçında silahlı çatışma
ABD'de futbol maçında silahlı çatışma
ABD Alabama'da bir lisede oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında çatışma çıktı. Tribünler sahaya indi, 'Siper alın, kendinizi koruyun' anonsu yapıldı. 2'si... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T11:30+0300
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spor
abd
futbol maçı
silahlı çatışma
amerikan futbolu
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ABD'de oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silahlı çatışma yaşandı. Liseler arası bir turnuva müsabakasında meydana gelen çatışma yüzünden tribünlerde büyük panik yaşandı.Vigor ve Williamson Lisesi takımları arasındaki maçın son dakikalarında meydana gelen olaylarda, tribünler panikle sahaya indi.Taraftarların büyük panik yaşadığı olayda, 'Siper alın kendinizi koruyun' anonsu yapıldı.Silahlı çatışma sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
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abd, futbol maçı, silahlı çatışma, amerikan futbolu

ABD'de futbol maçında silahlı çatışma

11:30 16.10.2021 (güncellendi: 11:39 16.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterABD'de futbol maçında silahlı çatışma
ABD'de futbol maçında silahlı çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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ABD Alabama'da bir lisede oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında çatışma çıktı. Tribünler sahaya indi, 'Siper alın, kendinizi koruyun' anonsu yapıldı. 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı.
ABD'de oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silahlı çatışma yaşandı. Liseler arası bir turnuva müsabakasında meydana gelen çatışma yüzünden tribünlerde büyük panik yaşandı.
Vigor ve Williamson Lisesi takımları arasındaki maçın son dakikalarında meydana gelen olaylarda, tribünler panikle sahaya indi.
Taraftarların büyük panik yaşadığı olayda, 'Siper alın kendinizi koruyun' anonsu yapıldı.
Silahlı çatışma sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
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