https://tr.sputniknews.com/20211016/adanada-cono-asiretine-es-zamanli-operasyon--1049876163.html

Adana'da 'Cono' aşiretine eş zamanlı operasyon

Adana'da 'Cono' aşiretine eş zamanlı operasyon

Adana'da gasp ve yağma suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Cono aşireti'... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T09:16+0300

2021-10-16T09:16+0300

2021-10-16T09:16+0300

türkiye

adana

cono aşireti

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaralama, kurşunlama, gasp ve benzeri suçlara karıştığı iddia edilen Cono aşiretinden aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiyi tespit etti.Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan mahallesinde 30 adrese, 500 polisin katılımıyla hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.Özel harekat ekiplerinin demir kapıları Koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

türkiye

adana

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adana, cono aşireti