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AFAD: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
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deprem

AFAD: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03:06 16.10.2021 (güncellendi: 03:23 16.10.2021)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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