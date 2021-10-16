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AFAD: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T03:06+0300
2021-10-16T03:06+0300
2021-10-16T03:23+0300
türkiye
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deprem
AFAD: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03:06 16.10.2021 (güncellendi: 03:23 16.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.