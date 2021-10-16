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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211016/afganistanda-47-kisinin-oldugu-cami-saldirisini-isid-ustlendi-1049873870.html
Afganistan’da 47 kişinin öldüğü cami saldırısını IŞİD üstlendi
Afganistan’da 47 kişinin öldüğü cami saldırısını IŞİD üstlendi
IŞİD, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne düzenlenen saldırıyı üstlendiğini açıkladı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T02:30+0300
2021-10-16T02:30+0300
2021-10-16T02:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
afganistan
taliban
saldırı
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Örgütün sosyal medya kanallarında yayınlanan açıklamada, saldırının iki intihar bombacısı aracılığıyla düzenlendiği belirtilerek, bu kişilerin isimleri paylaşıldı.Yerel yetkililer, Fatimiyye Camisi'ne düzenlene saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtmişti.Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki bir camiye de 8 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.Kunduz'daki saldırıyı da IŞİD üstlenmişti.
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işid, afganistan, taliban, saldırı
Afganistan’da 47 kişinin öldüğü cami saldırısını IŞİD üstlendi
IŞİD, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne düzenlenen saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Örgütün sosyal medya kanallarında yayınlanan açıklamada, saldırının iki intihar bombacısı aracılığıyla düzenlendiği belirtilerek, bu kişilerin isimleri paylaşıldı.
Yerel yetkililer, Fatimiyye Camisi'ne düzenlene saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtmişti.
Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki bir camiye de 8 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.
Kunduz'daki saldırıyı da IŞİD üstlenmişti.