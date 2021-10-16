https://tr.sputniknews.com/20211016/afganistanda-47-kisinin-oldugu-cami-saldirisini-isid-ustlendi-1049873870.html

Afganistan’da 47 kişinin öldüğü cami saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan’da 47 kişinin öldüğü cami saldırısını IŞİD üstlendi

IŞİD, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne düzenlenen saldırıyı üstlendiğini açıkladı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T02:30+0300

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taliban kontrolünde afganistan

işid

afganistan

taliban

saldırı

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Örgütün sosyal medya kanallarında yayınlanan açıklamada, saldırının iki intihar bombacısı aracılığıyla düzenlendiği belirtilerek, bu kişilerin isimleri paylaşıldı.Yerel yetkililer, Fatimiyye Camisi'ne düzenlene saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtmişti.Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki bir camiye de 8 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.Kunduz'daki saldırıyı da IŞİD üstlenmişti.

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işid, afganistan, taliban, saldırı