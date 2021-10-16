https://tr.sputniknews.com/20211016/ak-parti-genel-baskanvekili-numan-kurtulmus-butun-kamuoyu-anketlerinde-ak-parti-acik-ara-birinci-1049885137.html

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin tüm kamuoyu anketlerin birinci sırada geldiğini belirterek, "Bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T18:26+0300

2021-10-16T18:26+0300

2021-10-16T18:26+0300

politika

ak parti

numan kurtulmuş

anket

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Kurtulmuş, Ordu'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında "Suriye paramparça hale getirilmiş, Irak siyaseten bölünmüş, Libya parçalanmış, Yemen ikiye bölünmüş, zaten Balkanlar yönetilemez bir hale getirilmiş ve Kafkaslarda da yeni bir güç mücadelenin içerisine girilmiş. Ayrıca Doğu Akdeniz'de, özellikle bizi ilgilendiren kısmıyla Ege'de Yunanistan üzerinden de Türkiye köşeye sıkıştırtılmaya çalışılmış. Niye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasından rahatsızlık duyuluyor. Niçin PYD, YPG sadece Suriye'de değil, Suriye üzerinden Türkiye'ye zarar verecek bir silahlı terör örgütü haline getiriliyor. Bu soruların cevabı güçlü ve büyük Türkiye'nin oluşmaması için Türkiye'nin çevresindeki problemlerle boğulması, problemlerle meşgul edilmesidir." dedi.Kurtulmuş, AK Parti'nin "Bütün bu oynanan oyunların farkında olduğunu" dile getirerek "Bu oyunların ne manaya geldiğini iyi bilenlerdeniz. Kimin taşeron, kimin bunları buralarda kullanan gruplar oluğunun fevkalade farkındadır. AK Parti güçlü Türkiye'nin istikametinde yürütülmesi için kararlı bir siyasi kadrodur. Oyunun farkında olan ve oyunun farkında olduğunu sahada da gösteren neredeyse tek ülke Türkiye'dir. Onun için Türkiye'ye kızıyorlar, onun için binlerce tır dolu silahları Orta Doğu'ya sevk ediyorlar." diye konuştu.Kamuoyu anketlerine değinen Kurtulmuş, "Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve bütün yaş gruplarında birinci partidir. Bu başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var. Bu başarının arkasında gerçekten fedakarca çalışmanın yeri var." diye konuştu.

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ak parti, numan kurtulmuş, anket