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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Yeni hikayeye ihtiyaç var
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Yeni hikayeye ihtiyaç var
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından partisine yönelik eleştirel bir paylaşımda bulunarak, "Düşük gelir de mega proje heyecanını... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
ak parti
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm günahı iletişim eksikliğine vermenin başı kuma gömmek olduğunu belirtti.Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Yeni hikayeye ihtiyaç var

02:26 16.10.2021
© AAAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından partisine yönelik eleştirel bir paylaşımda bulunarak, "Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı.Yeni hikayeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm günahı iletişim eksikliğine vermenin başı kuma gömmek olduğunu belirtti.
Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Tüm günahı iletişim/piar eksikliğine ciro etmek, başı kuma gömmektir. Temel sorun, seçmen davranışındaki değişimin kavranamayışıdır. Toplum 2002 öncesi/sonrasını karşılaştırmıyor, zira o hesabı gördü. Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı. Yeni hikayeye ihtiyaç var."
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