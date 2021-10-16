https://tr.sputniknews.com/20211016/ak-parti-mkyk-uyesi-samil-tayyar-yeni-hikayeye-ihtiyac-var-1049873646.html

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Yeni hikayeye ihtiyaç var

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Yeni hikayeye ihtiyaç var

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından partisine yönelik eleştirel bir paylaşımda bulunarak, "Düşük gelir de mega proje heyecanını... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T02:26+0300

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türkiye

ak parti

şamil tayyar

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm günahı iletişim eksikliğine vermenin başı kuma gömmek olduğunu belirtti.Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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ak parti, şamil tayyar