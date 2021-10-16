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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Yeni hikayeye ihtiyaç var
© AAAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar
© AA
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından partisine yönelik eleştirel bir paylaşımda bulunarak, "Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı.Yeni hikayeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm günahı iletişim eksikliğine vermenin başı kuma gömmek olduğunu belirtti.
Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Tüm günahı iletişim/piar eksikliğine ciro etmek, başı kuma gömmektir. Temel sorun, seçmen davranışındaki değişimin kavranamayışıdır. Toplum 2002 öncesi/sonrasını karşılaştırmıyor, zira o hesabı gördü. Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı. Yeni hikayeye ihtiyaç var."
Tüm günahı iletişim/piar eksikliğine ciro etmek, başı kuma gömmektir.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 15, 2021
Temel sorun, seçmen davranışındaki değişimin kavranamayışıdır.
Toplum 2002 öncesi/sonrasını karşılaştırmıyor, zira o hesabı gördü.
Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı.
Yeni hikayeye ihtiyaç var.