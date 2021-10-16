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AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu, devlet memurlarını tehdit ediyor
© AAÖmer Çelik
© AA
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir paralel devlet arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı 'Yassıada' zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz" dedi.
Sivil toplum örgütlerini hedef göstermek ise bir siyaset biçimi değildir. Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2021
'Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz'
AK Partili Çelik, sivil toplum örgütlerine dönük linç siyasetine geçit vermeyeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kılıçdaroğlu’nun sivil toplum örgütlerini aynı '28 Şubat' diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez. Türkiye’nin geride bıraktığı ilkel linç kültürü ile sivil toplum örgütleri hedef gösterilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu kamu düzenini tehdit etmeye son vererek hukuk devleti çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir paralel devlet arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur. Sivil toplum örgütlerini hedef göstermek ise bir siyaset biçimi değildir. Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına söylemediği sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söyleyerek sadece yıkım siyaseti peşinde koştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen bu sözleri mahkum ediyoruz."
Kılıçdaroğlu ne demişti?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslenerek, "18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır" demişti