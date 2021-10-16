https://tr.sputniknews.com/20211016/ak-partili-celik-kilicdaroglu-devlet-memurlarini-tehdit-ediyor-1049885238.html

AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu, devlet memurlarını tehdit ediyor

AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu, devlet memurlarını tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir paralel devlet... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T18:32+0300

2021-10-16T18:32+0300

2021-10-16T18:32+0300

türkiye

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

ömer çelik

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı 'Yassıada' zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz" dedi.'Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz'AK Partili Çelik, sivil toplum örgütlerine dönük linç siyasetine geçit vermeyeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu ne demişti?CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslenerek, "18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır" demişti

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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, ömer çelik