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AK Partili Kurtulmuş: Türkiye özgüven kazandı
AK Partili Kurtulmuş: Türkiye özgüven kazandı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz onu yapamayız, bunu yapamayız, Türkiye’nin tanklarını, tüfeğini biz yapamayız diye bir aşağılık kompleksi... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T22:41+0300
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politika
ak parti
türkiye
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için geldiği Giresun’da basın mensuplarıyla buluştu.Giresun Belediyesi Sosyal Tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin AK Parti döneminde çok şeyler başardığını, ancak en önemlisi “özgüven kazandığını, devlet millet kaynaşması sağlandığını ve vesayet odaklarının geride kaldığını söyledi. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: 'Fındıktan katma değer üretecek AR-GE çalışması yapılmalı'Dünyada fındık üretiminde lider ülke olunmasına rağmen, fındıktan yeterince katma değer üretilmediğini de ifade eden Kurtulmuş, “Son birkaç yıldır TMO piyasaya müdahale ediyor. Bu şekilde TMO, Vatandaşımızı haksız rekabetin keyfine alışmış olan tüccarın eline bırakmıyor. Ancak üzüldüğümüz taraf fındıktan yeterince katma değer üretemeyen bir piyasaya sahip olmaktır. Dünyanın yüzde 70 fındığını üreteceksin, ancak dünya fındık endüstrisindeki kaymak kısmını bizden fındık ithal eden ülkeler yiyecek. Bununla ilgili AR-GE çalışmaları yapmalıyız. Fındığı tanıyan bir ülke olarak bunu yapacağımıza inanıyoruz” dedi.
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ak parti, türkiye, numan kurtulmuş

AK Partili Kurtulmuş: Türkiye özgüven kazandı

22:41 16.10.2021
© İHA / AHMET BİLGEAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© İHA / AHMET BİLGE
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz onu yapamayız, bunu yapamayız, Türkiye’nin tanklarını, tüfeğini biz yapamayız diye bir aşağılık kompleksi içerisinde hareket edilir öyle olunca da hiçbir şey yapılamazdı. Şimdi Allah’a şükür Türkiye her alanda bir özgüvenle kendine gelmiştir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için geldiği Giresun’da basın mensuplarıyla buluştu.
Giresun Belediyesi Sosyal Tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin AK Parti döneminde çok şeyler başardığını, ancak en önemlisi “özgüven kazandığını, devlet millet kaynaşması sağlandığını ve vesayet odaklarının geride kaldığını söyledi.
Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
AK Parti döneminde yollar, köprüler, havaalanları, hızlı tren yatırımları yapıldı. Helikopter motoru yapıldı birkaç yıl içerisinde uçak motoru yapılacak, uzay çalışması başlatıldı vesaire. Bunların hepsi güzel çalışmalar, ancak Türkiye bu dönemde önemli gelişmelerde yaşadı. Bu gelişmelerden en önemli özgüven kazanmasıdır. Biz onu yapamayız, bunu yapamayız, Türkiye’nin tanklarını, tüfeğini biz yapamayız diye bir aşağılık kompleksi içerisinde hareket edilir öyle olunca da hiçbir şey yapılamazdı. Şimdi Allah’a şükür Türkiye her alanda bir özgüvenle kendine gelmiştir. Bu bir millet için en büyük kazanımlardan birisidir.
İkincisi, devlet-millet kaynaşmasıdır. Önceden devlet başka telden çalar, millet başka telden çalardı. Devlet milletin önceliklerine hiç itibar etmezdi. Diyor ya şair: ‘Devlet dediğin çatık kaşlı bir zat.’ Hele hele Karadeniz’de hükümet dediğin jandarmanın dipçiğinden ibarettir. Allah’a şükürler olsun ki bunlar geride kaldı. Üçüncüsü ise, artık vesayet odaklarının geride kalmasıdır. Yeri geldi darbelerdi, yeri geldi, yeri siyasi cinayetler, yeri geldi toplumsal kutuplaştırmalardı. Siyasi partileri kapatarak siyasi iradeyi ortadan kaldırmaktı. Bu siyasi odaklar, milletin demokrasisini de, ekonomisini de, ticaretini de ziyan ederlerdi.
Aşağı yukarı 70 küsur yıldır devam eden çok partili siyasi hayatımızda AK Parti döneminde, partimizin de Cumhurbaşkanımızın da kararlılığıyla bu vesayet odakları silinmiş bir kenara atılmıştır. Ancak şunu da biliyoruz her ne kadar 15 Temmuz darbelerin sonlandırıldığı bir tarih olsa da siyaset meydanında AK Parti ile Tayyip Erdoğan ile mücadele edemeyeceğini düşünenler, zihinlerinin arkasında vesayet üslubuyla konuşuyorlar. Dolayısıyla özgüven, devlet-millet kaynaşması ve vesayet odaklarının temizlenmesi üç büyük kazanımızdır.

'Fındıktan katma değer üretecek AR-GE çalışması yapılmalı'

Dünyada fındık üretiminde lider ülke olunmasına rağmen, fındıktan yeterince katma değer üretilmediğini de ifade eden Kurtulmuş, “Son birkaç yıldır TMO piyasaya müdahale ediyor. Bu şekilde TMO, Vatandaşımızı haksız rekabetin keyfine alışmış olan tüccarın eline bırakmıyor. Ancak üzüldüğümüz taraf fındıktan yeterince katma değer üretemeyen bir piyasaya sahip olmaktır. Dünyanın yüzde 70 fındığını üreteceksin, ancak dünya fındık endüstrisindeki kaymak kısmını bizden fındık ithal eden ülkeler yiyecek. Bununla ilgili AR-GE çalışmaları yapmalıyız. Fındığı tanıyan bir ülke olarak bunu yapacağımıza inanıyoruz” dedi.
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