https://tr.sputniknews.com/20211016/ak-partili-kurtulmus-turkiye-ozguven-kazandi-1049889281.html

AK Partili Kurtulmuş: Türkiye özgüven kazandı

AK Partili Kurtulmuş: Türkiye özgüven kazandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz onu yapamayız, bunu yapamayız, Türkiye’nin tanklarını, tüfeğini biz yapamayız diye bir aşağılık kompleksi... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T22:41+0300

2021-10-16T22:41+0300

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politika

ak parti

türkiye

numan kurtulmuş

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için geldiği Giresun’da basın mensuplarıyla buluştu.Giresun Belediyesi Sosyal Tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin AK Parti döneminde çok şeyler başardığını, ancak en önemlisi “özgüven kazandığını, devlet millet kaynaşması sağlandığını ve vesayet odaklarının geride kaldığını söyledi. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: 'Fındıktan katma değer üretecek AR-GE çalışması yapılmalı'Dünyada fındık üretiminde lider ülke olunmasına rağmen, fındıktan yeterince katma değer üretilmediğini de ifade eden Kurtulmuş, “Son birkaç yıldır TMO piyasaya müdahale ediyor. Bu şekilde TMO, Vatandaşımızı haksız rekabetin keyfine alışmış olan tüccarın eline bırakmıyor. Ancak üzüldüğümüz taraf fındıktan yeterince katma değer üretemeyen bir piyasaya sahip olmaktır. Dünyanın yüzde 70 fındığını üreteceksin, ancak dünya fındık endüstrisindeki kaymak kısmını bizden fındık ithal eden ülkeler yiyecek. Bununla ilgili AR-GE çalışmaları yapmalıyız. Fındığı tanıyan bir ülke olarak bunu yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

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ak parti, türkiye, numan kurtulmuş