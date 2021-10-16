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https://tr.sputniknews.com/20211016/alman-heyeti-kirimi-ziyaret-edecek-1049877105.html
Alman heyeti Kırım'ı ziyaret edecek
Alman heyeti Kırım'ı ziyaret edecek
Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, Almanya’nın Heidelberg kentinden bir heyetin ekim ayı sonunda Kırım'ı... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
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2021-10-16T11:05+0300
dünya
almanya
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Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heidelberg kentinden bir heyetin, Simferopol'le kardeş şehir bağlarının geliştirilmesi amacıyla ekim ayı sonunda Kırım'ı ziyaret edeceğini belirtti.Sputnik’e konuşan Gempel, “Heidelberg ile Simferopol arasında kardeş şehir bağlarının geliştirilmesi amacıyla yarımadayı ziyaret edecek heyetin ekim ayı sonunda gelmesini bekliyoruz” dedi.Gempel ayrıca, Almanya'dan başka bir heyetin, ‘Çocuk Diplomasisi’ projesi kapsamında kasım ayında Kırım'ı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.Kırım yetkilileri, düzenli olarak dünyanın farklı ülkelerinden heyetleri yarımadanın durumunu yerinde değerlendirmek için bölgeye davet ediyor.
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almanya, kırım

Alman heyeti Kırım'ı ziyaret edecek

11:05 16.10.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeAlmanya bayrağı
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, Almanya’nın Heidelberg kentinden bir heyetin ekim ayı sonunda Kırım'ı ziyaret edeceğini söyledi.
Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heidelberg kentinden bir heyetin, Simferopol'le kardeş şehir bağlarının geliştirilmesi amacıyla ekim ayı sonunda Kırım'ı ziyaret edeceğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Gempel, “Heidelberg ile Simferopol arasında kardeş şehir bağlarının geliştirilmesi amacıyla yarımadayı ziyaret edecek heyetin ekim ayı sonunda gelmesini bekliyoruz” dedi.
Gempel ayrıca, Almanya'dan başka bir heyetin, ‘Çocuk Diplomasisi’ projesi kapsamında kasım ayında Kırım'ı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.
Kırım yetkilileri, düzenli olarak dünyanın farklı ülkelerinden heyetleri yarımadanın durumunu yerinde değerlendirmek için bölgeye davet ediyor.
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