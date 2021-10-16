https://tr.sputniknews.com/20211016/alman-heyeti-kirimi-ziyaret-edecek-1049877105.html

Alman heyeti Kırım'ı ziyaret edecek

Alman heyeti Kırım'ı ziyaret edecek

Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, Almanya’nın Heidelberg kentinden bir heyetin ekim ayı sonunda Kırım'ı... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T11:05+0300

2021-10-16T11:05+0300

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dünya

almanya

kırım

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Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heidelberg kentinden bir heyetin, Simferopol'le kardeş şehir bağlarının geliştirilmesi amacıyla ekim ayı sonunda Kırım'ı ziyaret edeceğini belirtti.Sputnik’e konuşan Gempel, “Heidelberg ile Simferopol arasında kardeş şehir bağlarının geliştirilmesi amacıyla yarımadayı ziyaret edecek heyetin ekim ayı sonunda gelmesini bekliyoruz” dedi.Gempel ayrıca, Almanya'dan başka bir heyetin, ‘Çocuk Diplomasisi’ projesi kapsamında kasım ayında Kırım'ı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.Kırım yetkilileri, düzenli olarak dünyanın farklı ülkelerinden heyetleri yarımadanın durumunu yerinde değerlendirmek için bölgeye davet ediyor.

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almanya, kırım