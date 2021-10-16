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https://tr.sputniknews.com/20211016/avcilar-kaza-yapti-bagajdan-avlanmasi-yasak-kizil-geyik-cikti-1049882776.html
Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, avcıların bulunduğu kamyonet, TIR'a arkadan çarparak takla attı. Kazada 2 avcı yaralandı, aracın bagajında avlanması yasak kızıl... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T16:27+0300
2021-10-16T16:27+0300
2021-10-16T16:27+0300
yaşam
kocaeli
geyik
kaza
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Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde kamyonet, dorsesi olmayan TIR'a arkadan çarpıp takla attı.Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Jandarma ekipleri, aracın bagajında, avlanması yasak olan kızıl geyik olduğunu fark etti.kipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi.Görevliler, kamyonette, av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye de el koydu.Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.
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kocaeli, geyik, kaza
Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, avcıların bulunduğu kamyonet, TIR'a arkadan çarparak takla attı. Kazada 2 avcı yaralandı, aracın bagajında avlanması yasak kızıl geyik bulundu.
Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde kamyonet, dorsesi olmayan TIR'a arkadan çarpıp takla attı.
Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, aracın bagajında, avlanması yasak olan kızıl geyik olduğunu fark etti.
kipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
Görevliler, kamyonette, av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye de el koydu.
Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.