Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211016/bakan-kocadan-gribal-enfeksiyon-uyarisi-1049888105.html
Bakan Koca: Belirtileri Kovid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
Bakan Koca: Belirtileri Kovid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gribal enfeksiyonlarda maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle büyük bir artış olduğu konusunda uyarıda bulundu. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T21:06+0300
2021-10-16T21:10+0300
türkiye
gribal enfeksiyon
fahrettin koca
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559730_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_c1c375922f0217eca8b1085c84b3a1b1.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Kovid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın" uyarısında bulundu.Bakan Koca son 24 saate ilişkin koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımda ise "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" demişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559730_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_b8ada6a7d07bf0e88b9d76d85ab1acd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gribal enfeksiyon, fahrettin koca, koronavirüs

Bakan Koca: Belirtileri Kovid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

21:06 16.10.2021 (güncellendi: 21:10 16.10.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gribal enfeksiyonlarda maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle büyük bir artış olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Kovid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın" uyarısında bulundu.
Bakan Koca son 24 saate ilişkin koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımda ise "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" demişti.
701012
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:00Cezaevinde açlık grevine devam eden Saakaşvili'nin kız arkadaşı: Durumu kritik
21:38Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan 'direk' şakası
21:30Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
21:28Almanya'dan Merkel'in Türkiye ziyareti paylaşımı
21:06Bakan Koca: Belirtileri Kovid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
20:57Novak: Avrupa'da enerji krizinin tekrarı uzak bir olasılık değil
20:43Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti yarın başlıyor
20:35Trabzon'a giden Fenerbahçe kafilesine tepki: 'Burası Trabzon, Rize değil'
20:23Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım
20:18NASA, Lucy uzay aracını fırlattı: 12 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 'fosilleri'ni araştıracak
20:11Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma
20:06Rus Dışişleri: Arktik Konseyi hidrokarbon üretimi yasağını dikkate almadı
19:54Defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti
19:52Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi
19:37Gazete Duvar'daki ayrılıklara dair Vedat Zencir'den açıklama
19:29Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 212 can kaybı yaşandı
19:12Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İBB uyku modunda devam ediyor
19:10İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk
18:52Kasten yangın çıkardığı belirlenen geri dönüşüm tesislerinin çevre izin ve lisansları iptal edilecek
18:47Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak