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Bakan Muş: Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3.8 katı açılış yaptı
Bakan Muş: Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3.8 katı açılış yaptı
Ticaret Bakanı Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapanandan 38 kat fazla esnaf iş yeri açıldığını belirterek, "2020'de kapanan esnaf... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T23:10+0300
2021-10-16T23:13+0300
ekonomi
chp
sezgin tanrıkulu
mehmet muş
esnaf
pandemi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kapanan esnaf iş yerlerine ilişkin bir haber portalında yayımlanan verilere dikkati çekti.Haberde eksik bilgi verildiğini bildiren Muş, şunları kaydetti:Bakan Muş'un yanıtladığı haberde ise şu bilgiler yer aldı:CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun pandemi döneminde işyerini kapatan esnaf ve şirketlerle ilgili soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11 Mart 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 112 bin 710 esnafın işyerini kapattığını ve 71 bin 314 şirketin de kapandığını açıkladı.Bakan Muş’un açıklamasına göre gelir kaybı, kira, hibe, ciro kaybı desteği olarak toplamda 9 milyar 54 milyon 736 bin 810 lira ödeme yapıldı.Bakan Muş, pandemi döneminde esnafa verilen destek ödemelerini ise şöyle sıraladı:
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Bakan Muş: Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3.8 katı açılış yaptı

23:10 16.10.2021 (güncellendi: 23:13 16.10.2021)
© AATicaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Ticaret Bakanı Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapanandan 38 kat fazla esnaf iş yeri açıldığını belirterek, "2020'de kapanan esnaf sayısı 2019'a göre yüzde 13,4 düşüşle 99 bin 500 olmuştur. Açılan iş yeri sayısı ise yüzde 53 artmıştır" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kapanan esnaf iş yerlerine ilişkin bir haber portalında yayımlanan verilere dikkati çekti.
Haberde eksik bilgi verildiğini bildiren Muş, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3.8 katı, yani 431 bin 700 esnaf, tescil (açılış) yapmıştır. 2020'de kapanan esnaf sayısı 2019'a göre yüzde 13,4 düşüş ile 99 bin 500 olmuştur. Açılan iş yeri sayısı ise yüzde 53 artmıştır."

Bakan Muş'un yanıtladığı haberde ise şu bilgiler yer aldı:
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun pandemi döneminde işyerini kapatan esnaf ve şirketlerle ilgili soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11 Mart 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 112 bin 710 esnafın işyerini kapattığını ve 71 bin 314 şirketin de kapandığını açıkladı.
Bakan Muş’un açıklamasına göre gelir kaybı, kira, hibe, ciro kaybı desteği olarak toplamda 9 milyar 54 milyon 736 bin 810 lira ödeme yapıldı.
Bakan Muş, pandemi döneminde esnafa verilen destek ödemelerini ise şöyle sıraladı:
Türkiye genelinde esnafa gelir kaybı desteği olarak 4 milyar 285 milyon 383 bin lira ödeme yapıldı.
Kira desteği olarak ödenen miktar 359 milyon 212 bin 215 lira oldu.
Yapılan hibe desteğinin miktarı 4 milyar 130 milyon 673 bin lirayı buldu.
Ciro kaybı desteği ödemesi ise 99 milyon 468 bin 596 lira oldu.”
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