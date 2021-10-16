https://tr.sputniknews.com/20211016/bakan-mus-kamuoyunu-tam-bilgilendirelim-pandemi-doneminde-kapanan-esnafin-38-kati-acilis-yapti-1049889784.html

Bakan Muş: Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3.8 katı açılış yaptı

Bakan Muş: Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3.8 katı açılış yaptı

Ticaret Bakanı Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapanandan 38 kat fazla esnaf iş yeri açıldığını belirterek, "2020'de kapanan esnaf... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T23:10+0300

2021-10-16T23:10+0300

2021-10-16T23:13+0300

ekonomi

chp

sezgin tanrıkulu

mehmet muş

esnaf

pandemi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kapanan esnaf iş yerlerine ilişkin bir haber portalında yayımlanan verilere dikkati çekti.Haberde eksik bilgi verildiğini bildiren Muş, şunları kaydetti:Bakan Muş'un yanıtladığı haberde ise şu bilgiler yer aldı:CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun pandemi döneminde işyerini kapatan esnaf ve şirketlerle ilgili soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11 Mart 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 112 bin 710 esnafın işyerini kapattığını ve 71 bin 314 şirketin de kapandığını açıkladı.Bakan Muş’un açıklamasına göre gelir kaybı, kira, hibe, ciro kaybı desteği olarak toplamda 9 milyar 54 milyon 736 bin 810 lira ödeme yapıldı.Bakan Muş, pandemi döneminde esnafa verilen destek ödemelerini ise şöyle sıraladı:

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chp, sezgin tanrıkulu, mehmet muş, esnaf, pandemi