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Bangladeş'te, 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te, 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti
Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle patlak veren olaylarda ölü sayısı 6'ya çıktı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T22:29+0300
2021-10-16T22:29+0300
dünya
müslüman
bangladeş
kuran-ı kerim
hindu
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Dakka Polisi, bölgede tırmanışa geçen gerilimin ardından Hindu tapınaklarına düzenlenen dünkü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Hindu tapınağında, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından 13 Ekim'de patlak veren olaylarda toplam ölü sayısı 6'ya yükseldi.Başkent Dakka'nın merkezindeki Beyt-ül Mükerrem Camisi, dün polisin göstericilere müdahalesiyle sonuçlanan olayların ardından yine protestolara sahne oldu.Cami çevresinde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanların cezalandırılması yönünde sloganlar attı.Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde 13 Ekim'de olaylar çıkmıştı.Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda da çok sayıda kişi yaralanmış ve söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edilmişti.Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.Olaylar, ülke genelinde Hinduların Durga Puja Festivali'ni kutladığı sırada gerçekleşmişti.Hindu yetkililer, ülkedeki tapınak ve heykellerin zarar gördüğünü ve protestocuların onlarca Hindu'yu yaraladığını ileri sürmüştü.Hindu tapınaklarına yönelik saldırılara ilişkin 13 Ekim'den bu yana en az 100 kişi gözaltına alındı.
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müslüman, bangladeş, kuran-ı kerim, hindu

Bangladeş'te, 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti

22:29 16.10.2021
© AFP 2021 / MUNIR UZ ZAMANHindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle patlak veren olaylarda ölü sayısı 6'ya çıktı.
Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle patlak veren olaylarda ölü sayısı 6'ya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AFP 2021 / MUNIR UZ ZAMAN
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Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle patlak veren olaylarda ölü sayısı 6'ya çıktı.
Dakka Polisi, bölgede tırmanışa geçen gerilimin ardından Hindu tapınaklarına düzenlenen dünkü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hindu tapınağında, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından 13 Ekim'de patlak veren olaylarda toplam ölü sayısı 6'ya yükseldi.
Başkent Dakka'nın merkezindeki Beyt-ül Mükerrem Camisi, dün polisin göstericilere müdahalesiyle sonuçlanan olayların ardından yine protestolara sahne oldu.
Cami çevresinde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanların cezalandırılması yönünde sloganlar attı.
Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde 13 Ekim'de olaylar çıkmıştı.
Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda da çok sayıda kişi yaralanmış ve söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edilmişti.
Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Olaylar, ülke genelinde Hinduların Durga Puja Festivali'ni kutladığı sırada gerçekleşmişti.
Hindu yetkililer, ülkedeki tapınak ve heykellerin zarar gördüğünü ve protestocuların onlarca Hindu'yu yaraladığını ileri sürmüştü.
Hindu tapınaklarına yönelik saldırılara ilişkin 13 Ekim'den bu yana en az 100 kişi gözaltına alındı.
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