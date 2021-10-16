https://tr.sputniknews.com/20211016/bangladeste-kuran-i-kerime-saygisizlik-gerekcesiyle-cikan-olaylarda-6-kisi-hayatini-kaybetti-1049889105.html

Bangladeş'te, 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te, 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti

Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle patlak veren olaylarda ölü sayısı 6'ya çıktı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T22:29+0300

2021-10-16T22:29+0300

2021-10-16T22:29+0300

dünya

müslüman

bangladeş

kuran-ı kerim

hindu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049889076_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c940920434331ba6930592dfbc79b6af.jpg

Dakka Polisi, bölgede tırmanışa geçen gerilimin ardından Hindu tapınaklarına düzenlenen dünkü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Hindu tapınağında, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından 13 Ekim'de patlak veren olaylarda toplam ölü sayısı 6'ya yükseldi.Başkent Dakka'nın merkezindeki Beyt-ül Mükerrem Camisi, dün polisin göstericilere müdahalesiyle sonuçlanan olayların ardından yine protestolara sahne oldu.Cami çevresinde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanların cezalandırılması yönünde sloganlar attı.Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde 13 Ekim'de olaylar çıkmıştı.Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda da çok sayıda kişi yaralanmış ve söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edilmişti.Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.Olaylar, ülke genelinde Hinduların Durga Puja Festivali'ni kutladığı sırada gerçekleşmişti.Hindu yetkililer, ülkedeki tapınak ve heykellerin zarar gördüğünü ve protestocuların onlarca Hindu'yu yaraladığını ileri sürmüştü.Hindu tapınaklarına yönelik saldırılara ilişkin 13 Ekim'den bu yana en az 100 kişi gözaltına alındı.

bangladeş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

müslüman, bangladeş, kuran-ı kerim, hindu