https://tr.sputniknews.com/20211016/biontech-5-11-yas-grubu-icin-izin-basvurusu-yapti-1049876636.html

BioNTech 5-11 yaş grubu için izin başvurusu yaptı

BioNTech 5-11 yaş grubu için izin başvurusu yaptı

BioNTech/Pfizer korona aşısının Avrupa Birliği'nde 5-11 yaş grubu çocuklarda uygulanabilmesi için izin başvurusu yaptı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T09:56+0300

2021-10-16T09:56+0300

2021-10-16T09:56+0300

koronavirüs

pfizer

koronavirüs

biontech

koronavirüs aşısı

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DW'nin haberine göre, BioNTech/Pfizer geliştirdiği koronavirüs aşısının Avrupa Birliği ülkelerinde 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanması için izin başvurusu yaptı.İki şirketten Cuma günü yapılan açıklamada klinik araştırma sonuçlarının izin verme yetkisine sahip olan Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) iletildiği belirtildi. Verilerin ABD'de yapılan izin başvurusunda kullanılan verilerle aynı olduğu ifade edildi.Açıklamaya göre aşı, izin için yapılan klinik araştırmada 5 ile 11 yaş arasındaki 2 bin çocuk üzerinde denendi. Aşının dozu iğne başına 10 mikrograma kadar düşürüldü. Yetişkinlerde bu miktarın 30 mikrogram olduğu belirtiliyor. Aşı olan çocukların 16-25 yaş aralığındakilere benzer bağışıklık tepkileri verdiği görüldü.BioNTech/Pfizer'in korona aşısının uygulanmasına Avrupa'da şu anda 12 yaş üstüne koşullu olarak izin veriliyor. Yetişkinler ikinci dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra güçlendirici doz olarak da tanımlanan üçüncü dozu yaptırabiliyor. Ancak üçüncü doz aşının yapılıp yapılmayacağına her ülkenin yetkili sağlık kurumu karar veriyor. Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) geçen hafta 70 yaş üstüne güçlendirici dozu yaptırmalarını tavsiye etmişti.

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pfizer, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı