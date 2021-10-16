https://tr.sputniknews.com/20211016/bulent-ersoy-hapse-giren-muzisyenlerin-ailesine-para-gonderdi-1049876893.html

Bülent Ersoy, hapse giren orkestra ekibinin ailesine para gönderdi

Bülent Ersoy, hapse giren orkestra ekibinin ailesine para gönderdi

Bülent Ersoy'un Kıbrıs konseri öncesi PCR testleri sahte çıkan orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Orkestra üyeleri "Hayatımızı mahvettin"... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T10:27+0300

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yaşam

kıbrıs

orkestra

bülent ersoy

koronavirüs

pcr

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Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen Kıbrıs'a girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Bülent Ersoy yargı sürecinde, orkestrayı kurtarmak için tüm servetini harcayacağını söylemişti.Orkestra üyeleri ise son duruşma çıkışı “Hayatımızı mahvettin” dedikleri Ersoy’a sözünü tutmadığı yönünde sitem etmişti.Sözcü'nün haberine göre, Bülent Ersoy’un orkestrasının Türkiye’deki ailelerine 5 bin TL’lik maddi yardımda bulunduğu ancak ailelerin para değil onlara kavuşmak istediği öğrenildi.

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kıbrıs, orkestra, bülent ersoy, koronavirüs, pcr