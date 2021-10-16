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https://tr.sputniknews.com/20211016/bursayi-saganak-ve-firtina-vurdu-1049872759.html
Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu
Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirirken, caddelerde oluşan su birikintileri de... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T01:10+0300
2021-10-16T01:10+0300
2021-10-16T01:10+0300
türkiye
rüzgar
dolu
sağanak
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Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede doluya dönüştü.Dolu, sağanak ve kuvvetli rüzgar sebebiyle bazı ağaçlar yola devrildi.Sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmurdan kaçmak için iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı.Yağış ve yoldaki su birikintileri sebebiyle araç sürücüleri de zorluk yaşadı.Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu hayatı felç ederken daha sonra etkisini yitirdi.
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rüzgar, dolu, sağanak
Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirirken, caddelerde oluşan su birikintileri de sürücüleri zorladı.
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede doluya dönüştü.
Dolu, sağanak ve kuvvetli rüzgar sebebiyle bazı ağaçlar yola devrildi.
Sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmurdan kaçmak için iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı.
Yağış ve yoldaki su birikintileri sebebiyle araç sürücüleri de zorluk yaşadı.
Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu hayatı felç ederken daha sonra etkisini yitirdi.