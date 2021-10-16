https://tr.sputniknews.com/20211016/bursayi-saganak-ve-firtina-vurdu-1049872759.html

Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu

Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirirken, caddelerde oluşan su birikintileri de... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T01:10+0300

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türkiye

rüzgar

dolu

sağanak

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Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede doluya dönüştü.Dolu, sağanak ve kuvvetli rüzgar sebebiyle bazı ağaçlar yola devrildi.Sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmurdan kaçmak için iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı.Yağış ve yoldaki su birikintileri sebebiyle araç sürücüleri de zorluk yaşadı.Yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu hayatı felç ederken daha sonra etkisini yitirdi.

türkiye

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rüzgar, dolu, sağanak