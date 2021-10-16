Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211016/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-akdenizde-rotasini-sasiran-cevabini-alir-1049884806.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T18:07+0300
2021-10-16T18:07+0300
türkiye
kıbrıs
türkiye
fuat oktay
akdeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049884578_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ab202a8b6e9f40e5108d5f1e0a65f61e.jpg
Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'nde konuşan Oktay, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz hatıralarının Ankara'da yaşayacağından duyduğunu mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.Oktay, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın köklerinin tarihe uzanan kardeşlik bağlarıyla birbirine sarılmış ve gönül birlikteliği yapmış iki devlet olduğunu belirterek, "Bu bağlar, milletimiz ile Kıbrıs Türk halkının kadim dayanışması ve milli davaya olan inancımızla beslenerek bugünlere gelmiştir" diye konuştu.Oktay, şunları kaydetti:Oruç Reis gemisinin Mersin Körfezi'nin güneybatısında, Deniz Kuvvetleri unsurlarının refakatinde faaliyetlerine devam edeceğinin altını çizen Oktay, şunları söyledi:
türkiye
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049884578_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5e80f1e7ac0b5a31cd22165c3a5d8c3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kıbrıs, türkiye, fuat oktay, akdeniz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır

18:07 16.10.2021
© İHACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© İHA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır" dedi.
Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'nde konuşan Oktay, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz hatıralarının Ankara'da yaşayacağından duyduğunu mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Oktay, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın köklerinin tarihe uzanan kardeşlik bağlarıyla birbirine sarılmış ve gönül birlikteliği yapmış iki devlet olduğunu belirterek, "Bu bağlar, milletimiz ile Kıbrıs Türk halkının kadim dayanışması ve milli davaya olan inancımızla beslenerek bugünlere gelmiştir" diye konuştu.
Oktay, şunları kaydetti:
"Tarih bize Rum tarafının derdinin bir ortaklık devleti kurmak olmadığını açık şekilde göstermektedir ve tarih, görmeyi bilenler için iyi bir uyarıcıdır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu anlayışla Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye tam destek veriyor, uluslararası toplumu bu gerçekçi öneriyi ön yargısız bir şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Uluslararası toplumun vicdanında ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi kabul edilemez. Özellikle Doğu Akdeniz'de ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayan girişimlerle ve bu kafayla bir yere varılamaz. Bunu anlamamakta direnen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran, cevabını alır. Kiminle anlaşma yaparlarsa ve ne tür anlaşma yaparlarsa yapsınlar. Ne yaptıkları anlaşmalara ne arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar. Buradan Yunanistan'a da Kıbrıs Rum Kesimi'ne de bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaparlarsa tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de alacakları cevabı çok net bilirler."
Oruç Reis gemisinin Mersin Körfezi'nin güneybatısında, Deniz Kuvvetleri unsurlarının refakatinde faaliyetlerine devam edeceğinin altını çizen Oktay, şunları söyledi:
"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve çıkarlarını koruduğumuz gibi Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını da aynı kararlılıkla korumayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan Maraş bölgesinin yeniden hayat bulması yönünde verdiğimiz karardan vazgeçmeyeceğiz. İki egemen devletli çözüm irademizden geri adım atmayacağız. KKTC'de üreten hem adaya hem bölgeye katkı veren iş insanlarının, üniversitelerin, turizmcilerin emeklerinin zayi olmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomik ve kalkınma işbirliğimiz çerçevesinde KKTC'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ve altyapısına ayrı ayrı eğilmeye ve kalkınma adımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı'nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyor. Türkiye-KKTC gönül birlikteliğini yeni boyutlara taşımasını diliyorum. Bu anlamlı projenin açılışına katılan Altındağ'ın güzel insanlarına, hepinize teşekkür ediyorum."
© İHAAçılış töreninin ardından Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hatıra ormanına ağaç dikti. Ardından Kıbrıs gazileriyle fotoğraf çektiren Oktay, açılış törenine katılan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.
Açılış töreninin ardından Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hatıra ormanına ağaç dikti. Ardından Kıbrıs gazileriyle fotoğraf çektiren Oktay, açılış törenine katılan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
Açılış töreninin ardından Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hatıra ormanına ağaç dikti. Ardından Kıbrıs gazileriyle fotoğraf çektiren Oktay, açılış törenine katılan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.
© İHA
1103000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:35Polonya ‘Putin'den korunmak için’ duvar inşa ediyor
18:32AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu, devlet memurlarını tehdit ediyor
18:26AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci
18:20Sudan'da binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı
18:07Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır
17:54Bursa’da ekmeğe zam geldi: Yeni fiyat bugünden itibaren geçerli
17:4920 milyonluk mücevheri rezervuarda sakladılar
17:45Abdurrahim Albayrak: Falcao'ya imza parası içinde yıllık 5 milyon euro verdik
17:38Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya 65 milyon 450 bin liralık destek
17:31Snoop Dogg'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım
17:23Abdest alacakmış gibi yapıp muslukları çaldılar
17:22Bingöl’de piyasa değeri 4.5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
17:21Marmara Denizi'nin küresel iklim değişikliği ve kirliliğe bağlı ısındığı belirtildi
16:57Motorine 23 kuruş zam geliyor
16:49Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Çocukların sesi feryatlara değil en çok kahkahalara yakışır'
16:30BM: Taliban yakında Afganistan'ın tamamında kızların ortaokula gitmesine izin verecek
16:27Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
16:06Türk TIR şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılamaya talip oldu
16:06Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma
15:53UUİ’de çalan sirenler mürettebatı uyandırdı