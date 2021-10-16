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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır
© İHACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
© İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır" dedi.
Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'nde konuşan Oktay, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz hatıralarının Ankara'da yaşayacağından duyduğunu mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Oktay, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın köklerinin tarihe uzanan kardeşlik bağlarıyla birbirine sarılmış ve gönül birlikteliği yapmış iki devlet olduğunu belirterek, "Bu bağlar, milletimiz ile Kıbrıs Türk halkının kadim dayanışması ve milli davaya olan inancımızla beslenerek bugünlere gelmiştir" diye konuştu.
Oktay, şunları kaydetti:
"Tarih bize Rum tarafının derdinin bir ortaklık devleti kurmak olmadığını açık şekilde göstermektedir ve tarih, görmeyi bilenler için iyi bir uyarıcıdır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu anlayışla Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye tam destek veriyor, uluslararası toplumu bu gerçekçi öneriyi ön yargısız bir şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Uluslararası toplumun vicdanında ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi kabul edilemez. Özellikle Doğu Akdeniz'de ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayan girişimlerle ve bu kafayla bir yere varılamaz. Bunu anlamamakta direnen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran, cevabını alır. Kiminle anlaşma yaparlarsa ve ne tür anlaşma yaparlarsa yapsınlar. Ne yaptıkları anlaşmalara ne arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar. Buradan Yunanistan'a da Kıbrıs Rum Kesimi'ne de bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaparlarsa tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de alacakları cevabı çok net bilirler."
Oruç Reis gemisinin Mersin Körfezi'nin güneybatısında, Deniz Kuvvetleri unsurlarının refakatinde faaliyetlerine devam edeceğinin altını çizen Oktay, şunları söyledi:
"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve çıkarlarını koruduğumuz gibi Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını da aynı kararlılıkla korumayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan Maraş bölgesinin yeniden hayat bulması yönünde verdiğimiz karardan vazgeçmeyeceğiz. İki egemen devletli çözüm irademizden geri adım atmayacağız. KKTC'de üreten hem adaya hem bölgeye katkı veren iş insanlarının, üniversitelerin, turizmcilerin emeklerinin zayi olmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomik ve kalkınma işbirliğimiz çerçevesinde KKTC'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ve altyapısına ayrı ayrı eğilmeye ve kalkınma adımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı'nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyor. Türkiye-KKTC gönül birlikteliğini yeni boyutlara taşımasını diliyorum. Bu anlamlı projenin açılışına katılan Altındağ'ın güzel insanlarına, hepinize teşekkür ediyorum."
© İHAAçılış töreninin ardından Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hatıra ormanına ağaç dikti. Ardından Kıbrıs gazileriyle fotoğraf çektiren Oktay, açılış törenine katılan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.
Açılış töreninin ardından Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hatıra ormanına ağaç dikti. Ardından Kıbrıs gazileriyle fotoğraf çektiren Oktay, açılış törenine katılan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.
© İHA