https://tr.sputniknews.com/20211016/defineciler-100-yillik-kiliseyi-talan-etti-1049886779.html

Defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti

Defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edildi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T19:54+0300

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türkiye

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defineci

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Kars merkez Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan kilisenin duvarları yıkılmış, içerisi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.Kent merkezinde bulunan ve Ruslar tarafından kullanılan kilisenin içerisi ise uyuşturucu madde kullananlara ev sahipliği yapıyor.Adeta açık hava müzesi olan Kars’ta bulunan Rus kilisesinin yıkılmaktan kurtarılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, restorasyon talep ediyor.

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türkiye, kars, kilise, define, defineci