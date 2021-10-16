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https://tr.sputniknews.com/20211016/defineciler-100-yillik-kiliseyi-talan-etti-1049886779.html
Defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti
Defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edildi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T19:54+0300
2021-10-16T19:58+0300
türkiye
türkiye
kars
kilise
define
defineci
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Kars merkez Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan kilisenin duvarları yıkılmış, içerisi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.Kent merkezinde bulunan ve Ruslar tarafından kullanılan kilisenin içerisi ise uyuşturucu madde kullananlara ev sahipliği yapıyor.Adeta açık hava müzesi olan Kars’ta bulunan Rus kilisesinin yıkılmaktan kurtarılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, restorasyon talep ediyor.
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türkiye, kars, kilise, define, defineci

Defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti

19:54 16.10.2021 (güncellendi: 19:58 16.10.2021)
© İHAKars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi
Kars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© İHA
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Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edildi.
Kars merkez Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan kilisenin duvarları yıkılmış, içerisi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.

Kent merkezinde bulunan ve Ruslar tarafından kullanılan kilisenin içerisi ise uyuşturucu madde kullananlara ev sahipliği yapıyor.

Adeta açık hava müzesi olan Kars’ta bulunan Rus kilisesinin yıkılmaktan kurtarılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, restorasyon talep ediyor.
© İHAKars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi
Kars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
Kars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi
© İHA
020001
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