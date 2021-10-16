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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211016/dolardan-yeni-rekor-927yi-test-etti-1049872487.html
Dolardan yeni rekor: 9.27'yi test etti
Dolardan yeni rekor: 9.27'yi test etti
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T00:41+0300
2021-10-16T00:41+0300
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Dolardan yeni rekor: 9.27'yi test etti 00:41 16.10.2021 (güncellendi: 00:45 16.10.2021)
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınmalarının ardından yükselişe geçen dolar yeniden rekor kırarak 9.27'yi test etti.