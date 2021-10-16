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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211016/dunya-gida-fiyatlarindaki-artisla-nasil-bas-ediyor-1049874335.html
Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor?
Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor?
Türkiye’de gıda fiyatlarındaki artışa benzer bir durum dünyanın birçok ülkesinde de yaşanıyor. Uzmanların pandemi kaynaklı “Kusursuz Fırtına” olarak... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T03:00+0300
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akşam postasi
gıda
gıda fiyatları
koronavirüs
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Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor?
Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor?
İşte uzmanların “yaklaşan gıda krizi” olarak tanımladığı gelişmelerle ilgili farklı ülkelerde yaşananlar ve alınan önlemler:'4 dolara tavuk alıp ailece doymak yok'BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Ajansı FAO, dünya gıda fiyatlarının yüzde 32.8’lik yıllık artışla 10 yılın zirvesinde olduğunu açıkladı. “Kovid 19 gıda krizi” adı verildi bu yaşanan duruma ama sadece o değil enerji maliyetlerindeki artış, ve kuraklık da etkili oldu.ABD’nin en büyük gıda üreticileri “Gıdada yüksek fiyatlara alışmak zorundasınız” açıklaması yaparken, İngiltere’de en büyük tavuk üreticisi “20 yıldır tavuğu ucuz yediniz artık ucuza tavuk yok” diyor. Bir ABD televizyonu, “4 dolara bir tavuk alıp bütün aile doyma dönemi bitti” diye haber yaptı. Tüm bunlara bir de işsizlik eklenip de alım gücü düşünce, 811 milyon kişinin aç kalma ihtimali var.
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gıda, gıda fiyatları, koronavirüs, аудио

Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor?

03:00 16.10.2021 (güncellendi: 03:01 16.10.2021)
AKŞAM POSTASI
Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor?
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Türkiye’de gıda fiyatlarındaki artışa benzer bir durum dünyanın birçok ülkesinde de yaşanıyor. Uzmanların pandemi kaynaklı “Kusursuz Fırtına” olarak tanımladığı bu krizi Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası editörü Uğur Koçbaş anlattı.
İşte uzmanların “yaklaşan gıda krizi” olarak tanımladığı gelişmelerle ilgili farklı ülkelerde yaşananlar ve alınan önlemler:
ABD’de halkın yüzde 9’u “Geçen hafta yeterince iyi beslenemediğini” düşünüyor. Beyaz Saray gıda kupon yardımlarını artırdı.
Arjantin hükümeti raflarda fiyatların her geçen gün artması sonrası süpermarketlerle masaya oturdu. 1.247 ürünün fiyatları 90 gün boyunca sabitlendi.
Tunus Cumhurbaşkanı marketlere fiyatları indirin çağrısı yaptı.
Lübnan’da görülmemiş bir gıda ve yakıt krizi yaşanıyor.
Hindistan, yoksullara milyonlarca ton ücretsiz pirinç dağıtımına başladı.
Gübre fiyatı 300 dolardan 996 dolara çıkınca Avrupa’da birçok üretici tarım arazilerini boş bırakma kararı aldı.
Enflasyon nedir bilmeyen Japonya’da bile temel gıda maddelerinde fiyat artışları konuşuluyor.
Enflasyon İspanya, İrlanda, İsveç gibi ülkelerde son 13 yılın en yüksek düzeyinde.
Eurozone enflasyonu yüzde 4. Bu Avrupa Merkez Bankası hedefinin iki katı.
Almanya büyüme beklentisini yüzde 3.7’den 2.4’e düşürdü.
Pandemi sonrası dünya genelinde yaşanan tedarik krizinin en sert vurduğu ülkelerden biri İngiltere. Daily Express gazetesi, “Noel alışverişinizi şimdiden yapın yoksa raflarda aradığınızı bulamayabilirsiniz” diye yazdı.

'4 dolara tavuk alıp ailece doymak yok'

BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Ajansı FAO, dünya gıda fiyatlarının yüzde 32.8’lik yıllık artışla 10 yılın zirvesinde olduğunu açıkladı. “Kovid 19 gıda krizi” adı verildi bu yaşanan duruma ama sadece o değil enerji maliyetlerindeki artış, ve kuraklık da etkili oldu.
ABD’nin en büyük gıda üreticileri “Gıdada yüksek fiyatlara alışmak zorundasınız” açıklaması yaparken, İngiltere’de en büyük tavuk üreticisi “20 yıldır tavuğu ucuz yediniz artık ucuza tavuk yok” diyor.
Bir ABD televizyonu, “4 dolara bir tavuk alıp bütün aile doyma dönemi bitti” diye haber yaptı. Tüm bunlara bir de işsizlik eklenip de alım gücü düşünce, 811 milyon kişinin aç kalma ihtimali var.
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