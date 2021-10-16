https://tr.sputniknews.com/20211016/dunya-gida-fiyatlarindaki-artisla-nasil-bas-ediyor-1049874335.html

Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor?

Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor?

Türkiye’de gıda fiyatlarındaki artışa benzer bir durum dünyanın birçok ülkesinde de yaşanıyor. Uzmanların pandemi kaynaklı “Kusursuz Fırtına” olarak... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T03:00+0300

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gıda

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koronavirüs

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Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor? Dünya gıda fiyatlarındaki artışla nasıl baş ediyor?

İşte uzmanların “yaklaşan gıda krizi” olarak tanımladığı gelişmelerle ilgili farklı ülkelerde yaşananlar ve alınan önlemler:'4 dolara tavuk alıp ailece doymak yok'BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Ajansı FAO, dünya gıda fiyatlarının yüzde 32.8’lik yıllık artışla 10 yılın zirvesinde olduğunu açıkladı. “Kovid 19 gıda krizi” adı verildi bu yaşanan duruma ama sadece o değil enerji maliyetlerindeki artış, ve kuraklık da etkili oldu.ABD’nin en büyük gıda üreticileri “Gıdada yüksek fiyatlara alışmak zorundasınız” açıklaması yaparken, İngiltere’de en büyük tavuk üreticisi “20 yıldır tavuğu ucuz yediniz artık ucuza tavuk yok” diyor. Bir ABD televizyonu, “4 dolara bir tavuk alıp bütün aile doyma dönemi bitti” diye haber yaptı. Tüm bunlara bir de işsizlik eklenip de alım gücü düşünce, 811 milyon kişinin aç kalma ihtimali var.

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2021

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gıda, gıda fiyatları, koronavirüs, аудио