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Erdoğan: Yargının vereceği karara benim Cumhurbaşkanı olarak müdahale etmem mümkün değil
Erdoğan: Yargının vereceği karara benim Cumhurbaşkanı olarak müdahale etmem mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyaretleri kapamında bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T14:59+0300
2021-10-16T15:47+0300
politika
recep tayyip erdoğan
angela merkel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e teşekkür dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, "Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda önümüze çıkan engellemelere rağmen Merkel'in katkılarını takdirle hatırlayacağız" ifadesini kullandı.Erdoğan, Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarıyla ilgili, "Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesine ilişkin görüşlerimizi teyit ettik. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.Erdoğan, Avrupa'da Türk toplumuna yönelik ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Irkçılık, ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunu olmaya devam ediyor. Etkin tedbirler alınması büyük önem taşıyor" diye konuştu.Erdoğan'dan sonra söz alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart" dedi.Merkel açıklamalarında şunları kaydetti:"Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına da değindik, insan hakları konularına da değindik. Almanya'da ırkçı, yabancı düşmanı olayları takip ettiğimizi ve bunlara her zaman karşı çıktık. Yasadışı göç konusu çok önemli bir konu. 'Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı'Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Afganistan'a insani yardım konusunda da görüştük. BM ile birlikte Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çalışmalıyız. Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk. İdlib'deki durum da halen gergin. Libya konusunu ele aldık. Berlin Konferası'ndan başlatılan devamı Fransa'da olacak. Kalıcı bir çözüme ulaşılmasını arzu ediyoruz. Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini ifade ettim. Ülkelerimizdeki duruma baktığımızda Türkiye'de orman yangınları oldu, Almanya'da sel felaketleri yaşandı. Bu olaylar iklimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. G-20 konferansı gerçekleşecek.Çok kapsamlı bir görüşmemiz oldu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Halen burada aşılması gereken bazı sorunlar var ancak bunların sadece görüşülerek başarılacağını düşünüyorum. İşbirliği için görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğumuzu sürdürdüğümüz için çok teşekkür etmek istiyorum."Soru-CevapSoru: Ortak yoldan bahsettiniz, son 16 yıldan bahsettiniz. İnsan hakları ve tutuklu Alman vatandaşları konusuna değinmek istiyorum. Bu konuda ilerleme olup olmadığı konusunda bir fikriniz var mı?Angela Merkel: Siz de bazı vakaları biliyorsunuz, tabi ki başarılar da oldu fakat yeni vakalar eklendi. Boşuna görüşmediğimizi düşünüyorum, farklı bakış açıları var. Terör suçlamasıyla ilgili, görüşmeler genelde başarılıydı diyebilirim.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şunu hiçbir zaman bir kenara koyamayız. Her ülkede yargı bağımsızdır. Türkiye'de de yargı bağımsızdır, yargının vereceği karara müdahale etmem mümkün değil.Soru: Mülteci anlaşması konusunda ne konuştunuz ve hangi konularda anlaşmaya vardınız?Angela Merkel: Almanya bir himayeci olarak burada çalışıyordu. İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin Türkiye'yi bu konuda desteklemesi bir gereklilik. Çok olumlu projeler gerçekleştirildi. AB'nin mülteci komiseri Türkiye'ye gelmişti ve parlamentoda yeni bir dilim kararlaştırıldı. Suriyeli mülteciler konusunda Yunanistan'a yasadışı yollarla gidenler konusunda bir çözüme kavuşamadık. Süreç tam henüz işlemiyor. Almanya ve Türkiye bunu tek başına çözemeyecek, 21 üyesiyle birlikte AB'nin bunu ele alması gerekecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda. 5 milyon Suriye'den var, Irak'tan var, Afganistan'dan 300 bin var. Bizim ötelememiz, Yunanistan'ın yaptığı gibi mümkün değil. Biz bunlara aynı şekilde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Göçleri bugüne kadar uyguladığımız gibi aynen kabulleniyoruz. Bir taraftan briket evler yaparak onları ağırlamayı da ayrıca bir görev telakki ettik. 60 bin evi tamamladık, hedefimiz. 100 binin üzerine çıkarmak.Merkel: Benim koalisyon ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığım anlaşılmasın, Alman hükümetlerinin özelliği budur. Koalisyon bizim yapımıza uygundur, biz başkanlık sistemi düşünmüyoruz.Erdoğan: Zaman zaman hep şikayetlerinizi bana aktardınız.Merkel: Doğrudur hayat böyle.Erdoğan: Benim torun bana diyor ki "dede ne yapacaksın hayat böyle".
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recep tayyip erdoğan, angela merkel

Erdoğan: Yargının vereceği karara benim Cumhurbaşkanı olarak müdahale etmem mümkün değil

14:59 16.10.2021 (güncellendi: 15:47 16.10.2021)
© AAMerkel - Erdoğan
Merkel - Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyaretleri kapamında bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu Erdoğan, "Her ülkede yargı bağımsızdır. Yargının vereceği veya verdiği karara benim Cumhurbaşkanı olarak müdahale etmem mümkün değil" görüşünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e teşekkür dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, "Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda önümüze çıkan engellemelere rağmen Merkel'in katkılarını takdirle hatırlayacağız" ifadesini kullandı.
Erdoğan, Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarıyla ilgili, "Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesine ilişkin görüşlerimizi teyit ettik. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.
Erdoğan, Avrupa'da Türk toplumuna yönelik ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Irkçılık, ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunu olmaya devam ediyor. Etkin tedbirler alınması büyük önem taşıyor" diye konuştu.
Erdoğan'dan sonra söz alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart" dedi.
Merkel açıklamalarında şunları kaydetti:
"Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına da değindik, insan hakları konularına da değindik. Almanya'da ırkçı, yabancı düşmanı olayları takip ettiğimizi ve bunlara her zaman karşı çıktık. Yasadışı göç konusu çok önemli bir konu.

'Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı'

Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Afganistan'a insani yardım konusunda da görüştük. BM ile birlikte Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çalışmalıyız. Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk. İdlib'deki durum da halen gergin. Libya konusunu ele aldık. Berlin Konferası'ndan başlatılan devamı Fransa'da olacak.
Kalıcı bir çözüme ulaşılmasını arzu ediyoruz. Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini ifade ettim. Ülkelerimizdeki duruma baktığımızda Türkiye'de orman yangınları oldu, Almanya'da sel felaketleri yaşandı. Bu olaylar iklimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. G-20 konferansı gerçekleşecek.
Çok kapsamlı bir görüşmemiz oldu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Halen burada aşılması gereken bazı sorunlar var ancak bunların sadece görüşülerek başarılacağını düşünüyorum. İşbirliği için görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğumuzu sürdürdüğümüz için çok teşekkür etmek istiyorum."

Soru-Cevap

Soru: Ortak yoldan bahsettiniz, son 16 yıldan bahsettiniz. İnsan hakları ve tutuklu Alman vatandaşları konusuna değinmek istiyorum. Bu konuda ilerleme olup olmadığı konusunda bir fikriniz var mı?
Angela Merkel: Siz de bazı vakaları biliyorsunuz, tabi ki başarılar da oldu fakat yeni vakalar eklendi. Boşuna görüşmediğimizi düşünüyorum, farklı bakış açıları var. Terör suçlamasıyla ilgili, görüşmeler genelde başarılıydı diyebilirim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şunu hiçbir zaman bir kenara koyamayız. Her ülkede yargı bağımsızdır. Türkiye'de de yargı bağımsızdır, yargının vereceği karara müdahale etmem mümkün değil.
Soru: Mülteci anlaşması konusunda ne konuştunuz ve hangi konularda anlaşmaya vardınız?
Angela Merkel: Almanya bir himayeci olarak burada çalışıyordu. İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin Türkiye'yi bu konuda desteklemesi bir gereklilik. Çok olumlu projeler gerçekleştirildi. AB'nin mülteci komiseri Türkiye'ye gelmişti ve parlamentoda yeni bir dilim kararlaştırıldı. Suriyeli mülteciler konusunda Yunanistan'a yasadışı yollarla gidenler konusunda bir çözüme kavuşamadık. Süreç tam henüz işlemiyor. Almanya ve Türkiye bunu tek başına çözemeyecek, 21 üyesiyle birlikte AB'nin bunu ele alması gerekecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda. 5 milyon Suriye'den var, Irak'tan var, Afganistan'dan 300 bin var. Bizim ötelememiz, Yunanistan'ın yaptığı gibi mümkün değil. Biz bunlara aynı şekilde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Göçleri bugüne kadar uyguladığımız gibi aynen kabulleniyoruz. Bir taraftan briket evler yaparak onları ağırlamayı da ayrıca bir görev telakki ettik. 60 bin evi tamamladık, hedefimiz. 100 binin üzerine çıkarmak.
Merkel: Benim koalisyon ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığım anlaşılmasın, Alman hükümetlerinin özelliği budur. Koalisyon bizim yapımıza uygundur, biz başkanlık sistemi düşünmüyoruz.

Erdoğan: Zaman zaman hep şikayetlerinizi bana aktardınız.

Merkel: Doğrudur hayat böyle.

Erdoğan: Benim torun bana diyor ki "dede ne yapacaksın hayat böyle".
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