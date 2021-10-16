https://tr.sputniknews.com/20211016/erdogan-ve-merkel-bir-araya-geldi-1049878723.html

Erdoğan ve Merkel bir araya geldi

Erdoğan ve Merkel bir araya geldi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T12:20+0300

2021-10-16T12:20+0300

2021-10-16T12:27+0300

angela merkel

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104124/45/1041244510_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_69cffadc277f690523de5de31923d8a5.jpg

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 16 yıllık iktidarın ardından veda ziyareti kapsamında dün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şansölye Merkel'i, Huber Köşkü'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde, saat 12.00'da Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya geldi.İkili arasında yapılan görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alınacağı bildirildi. Göç ve mülteci sorununun da özel görüşmede konuşulacağı öğrenildi.İki liderin görüşmelerinin ardından kameraların karşısına çıkıp ortak açıklamada bulunması bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

angela merkel