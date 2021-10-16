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Erdoğan ve Merkel bir araya geldi
Erdoğan ve Merkel bir araya geldi
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T12:20+0300
2021-10-16T12:27+0300
angela merkel
politika
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 16 yıllık iktidarın ardından veda ziyareti kapsamında dün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şansölye Merkel'i, Huber Köşkü'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde, saat 12.00'da Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya geldi.İkili arasında yapılan görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alınacağı bildirildi. Göç ve mülteci sorununun da özel görüşmede konuşulacağı öğrenildi.İki liderin görüşmelerinin ardından kameraların karşısına çıkıp ortak açıklamada bulunması bekleniyor.
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Erdoğan ve Merkel bir araya geldi

12:20 16.10.2021 (güncellendi: 12:27 16.10.2021)
© AA / Murat Kula Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Almanya Başbakanı Angela Merkel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA / Murat Kula
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 16 yıllık iktidarın ardından veda ziyareti kapsamında dün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şansölye Merkel'i, Huber Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde, saat 12.00'da Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya geldi.
İkili arasında yapılan görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alınacağı bildirildi. Göç ve mülteci sorununun da özel görüşmede konuşulacağı öğrenildi.
İki liderin görüşmelerinin ardından kameraların karşısına çıkıp ortak açıklamada bulunması bekleniyor.
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