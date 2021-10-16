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https://tr.sputniknews.com/20211016/eski-itu-rektoru-prof-gulsum-saglemerin--universiteye-girisi-engellendi-1049879000.html
Eski İTÜ rektörü Prof. Gülsüm Sağlemer'in üniversiteye girişi engellendi
Eski İTÜ rektörü Prof. Gülsüm Sağlemer'in üniversiteye girişi engellendi
Eski İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer’in üniversiteye girmesine izin verilmedi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T12:54+0300
2021-10-16T12:54+0300
2021-10-16T12:54+0300
türkiye
rektör
itü
gülsüm sağlemer
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İTÜ'de yıllarca görev yapan Profesör Gülsün Sağlamer'ün dün üniversiteye girişi engellenmeye çalışıldı. T24'ün aktardığı haberde, Güvenlik görevlisi, otomobiliyle okula girişine izin verilmeyen eski rektöre,“Rektörlükten talimat var” dedi. Avrupa Kadın Rektörler Derneği’nin ilk başkanı da olan Sağlamer, aracından indi ve "Ben girerim oğlum” diyerek kampüse girdi.
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rektör, itü, gülsüm sağlemer
Eski İTÜ rektörü Prof. Gülsüm Sağlemer'in üniversiteye girişi engellendi
Eski İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer’in üniversiteye girmesine izin verilmedi.
İTÜ'de yıllarca görev yapan Profesör Gülsün Sağlamer'ün dün üniversiteye girişi engellenmeye çalışıldı.
T24'
ün
aktardığı haberde
, Güvenlik görevlisi, otomobiliyle okula girişine izin verilmeyen eski rektöre,
“ Rektörlükten talimat var”
dedi.
Avrupa Kadın Rektörler Derneği’nin ilk başkanı da olan Sağlamer, aracından indi ve "Ben girerim oğlum” diyerek kampüse girdi.