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Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, 'beyin sisi' sorununa karşı uyardı, belirtileri sıraladı
© DHA'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
© DHA
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kovid-19 ile birlikte nörolojik problemlerin arttığına dikkat çekerek, "Çok daha yaygın olan ama adı henüz net ve açık olarak konmayan önemli bir sorunumuz daha var: Beyin sisi. Beyinlerimiz hızla sisleniyor. Ve bu sis eğer dikkat etmezsek akıl sağlığımızı tehdit edecek boyutlara ulaşıyor" dedi.
Müftoğlu, 'Dikkat beyinler sisleniyor' başlıklı yazısında, Kovid-19 sonrası meydana gelebilecek nörolojik sorunlara dikkat çekti.
Prof. Müftüoğlu, 'Sisli beyin testi' için şu soruları sıraladı:
* Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma/konsantrasyon eksikliği ile ilgili sorunlarınız var mı?
* Düşüncelerinizi toparlamada ve kelime bulmada zorlanmalarınız oluyor mu?
* Eşyalarınızı bulamama, sık sık eşya kaybetme, günlük sıradan işleri bile birbirine karıştırma gibi problemler yaşıyor musunuz?
* Karar vermede zorlanma, bir işe başlama ya da tamamlamada güçlüğünüz var mı?
* Uyku sorunları yaşıyor musunuz?
* Neredeyse her sabaha yorgun, isteksiz, mutsuz başlıyor musunuz?
* Endişe ve kaygı haliniz var mı, olumsuz düşünceleriniz yoğunlaştı mı?
* Gereksiz öfke atakları, ölçüsüz tepkiler yaşıyor musunuz?
* Giderek artan bir tükenmişlik hissi ruh ve bedeninizi sarmalıyor mu?
* Gün içinde uyuklamalar, kafa karışıklıkları, bilinç dalgalanmaları yaşıyor musunuz?
* Düşüncelerinizi toparlamada ve kelime bulmada zorlanmalarınız oluyor mu?
* Eşyalarınızı bulamama, sık sık eşya kaybetme, günlük sıradan işleri bile birbirine karıştırma gibi problemler yaşıyor musunuz?
* Karar vermede zorlanma, bir işe başlama ya da tamamlamada güçlüğünüz var mı?
* Uyku sorunları yaşıyor musunuz?
* Neredeyse her sabaha yorgun, isteksiz, mutsuz başlıyor musunuz?
* Endişe ve kaygı haliniz var mı, olumsuz düşünceleriniz yoğunlaştı mı?
* Gereksiz öfke atakları, ölçüsüz tepkiler yaşıyor musunuz?
* Giderek artan bir tükenmişlik hissi ruh ve bedeninizi sarmalıyor mu?
* Gün içinde uyuklamalar, kafa karışıklıkları, bilinç dalgalanmaları yaşıyor musunuz?
Eğer bu 10 sorudan 5 veya daha fazlasına “Evet” yanıtını veriyorsanız bir tıbbi kontrolden geçmenizde fayda olabilir."