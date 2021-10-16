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https://tr.sputniknews.com/20211016/hurriyet-yazari-prof-muftuoglu-beyin-sisi-sorununa-karsi-uyardi-belirtileri-siraladi-1049878851.html
Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, 'beyin sisi' sorununa karşı uyardı, belirtileri sıraladı
Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, 'beyin sisi' sorununa karşı uyardı, belirtileri sıraladı
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kovid-19 ile birlikte nörolojik problemlerin arttığına dikkat çekerek, "Çok daha yaygın olan ama adı henüz net ve... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T12:34+0300
2021-10-16T12:34+0300
yaşam
beyin
osman müftüoğlu
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Müftoğlu, 'Dikkat beyinler sisleniyor' başlıklı yazısında, Kovid-19 sonrası meydana gelebilecek nörolojik sorunlara dikkat çekti.Prof. Müftüoğlu, 'Sisli beyin testi' için şu soruları sıraladı:* Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma/konsantrasyon eksikliği ile ilgili sorunlarınız var mı?* Düşüncelerinizi toparlamada ve kelime bulmada zorlanmalarınız oluyor mu?* Eşyalarınızı bulamama, sık sık eşya kaybetme, günlük sıradan işleri bile birbirine karıştırma gibi problemler yaşıyor musunuz?* Karar vermede zorlanma, bir işe başlama ya da tamamlamada güçlüğünüz var mı?* Uyku sorunları yaşıyor musunuz?* Neredeyse her sabaha yorgun, isteksiz, mutsuz başlıyor musunuz?* Endişe ve kaygı haliniz var mı, olumsuz düşünceleriniz yoğunlaştı mı?* Gereksiz öfke atakları, ölçüsüz tepkiler yaşıyor musunuz?* Giderek artan bir tükenmişlik hissi ruh ve bedeninizi sarmalıyor mu?* Gün içinde uyuklamalar, kafa karışıklıkları, bilinç dalgalanmaları yaşıyor musunuz?Eğer bu 10 sorudan 5 veya daha fazlasına “Evet” yanıtını veriyorsanız bir tıbbi kontrolden geçmenizde fayda olabilir."
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beyin, osman müftüoğlu

Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, 'beyin sisi' sorununa karşı uyardı, belirtileri sıraladı

12:34 16.10.2021
© DHA'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© DHA
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kovid-19 ile birlikte nörolojik problemlerin arttığına dikkat çekerek, "Çok daha yaygın olan ama adı henüz net ve açık olarak konmayan önemli bir sorunumuz daha var: Beyin sisi. Beyinlerimiz hızla sisleniyor. Ve bu sis eğer dikkat etmezsek akıl sağlığımızı tehdit edecek boyutlara ulaşıyor" dedi.
Müftoğlu, 'Dikkat beyinler sisleniyor' başlıklı yazısında, Kovid-19 sonrası meydana gelebilecek nörolojik sorunlara dikkat çekti.
Prof. Müftüoğlu, 'Sisli beyin testi' için şu soruları sıraladı:
* Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma/konsantrasyon eksikliği ile ilgili sorunlarınız var mı?
* Düşüncelerinizi toparlamada ve kelime bulmada zorlanmalarınız oluyor mu?
* Eşyalarınızı bulamama, sık sık eşya kaybetme, günlük sıradan işleri bile birbirine karıştırma gibi problemler yaşıyor musunuz?
* Karar vermede zorlanma, bir işe başlama ya da tamamlamada güçlüğünüz var mı?
* Uyku sorunları yaşıyor musunuz?
* Neredeyse her sabaha yorgun, isteksiz, mutsuz başlıyor musunuz?
* Endişe ve kaygı haliniz var mı, olumsuz düşünceleriniz yoğunlaştı mı?
* Gereksiz öfke atakları, ölçüsüz tepkiler yaşıyor musunuz?
* Giderek artan bir tükenmişlik hissi ruh ve bedeninizi sarmalıyor mu?
* Gün içinde uyuklamalar, kafa karışıklıkları, bilinç dalgalanmaları yaşıyor musunuz?
Eğer bu 10 sorudan 5 veya daha fazlasına “Evet” yanıtını veriyorsanız bir tıbbi kontrolden geçmenizde fayda olabilir."
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