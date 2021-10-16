https://tr.sputniknews.com/20211016/hurriyet-yazari-prof-muftuoglu-beyin-sisi-sorununa-karsi-uyardi-belirtileri-siraladi-1049878851.html

Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, 'beyin sisi' sorununa karşı uyardı, belirtileri sıraladı

Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, 'beyin sisi' sorununa karşı uyardı, belirtileri sıraladı

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kovid-19 ile birlikte nörolojik problemlerin arttığına dikkat çekerek, "Çok daha yaygın olan ama adı henüz net ve... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T12:34+0300

2021-10-16T12:34+0300

2021-10-16T12:34+0300

yaşam

beyin

osman müftüoğlu

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Müftoğlu, 'Dikkat beyinler sisleniyor' başlıklı yazısında, Kovid-19 sonrası meydana gelebilecek nörolojik sorunlara dikkat çekti.Prof. Müftüoğlu, 'Sisli beyin testi' için şu soruları sıraladı:* Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma/konsantrasyon eksikliği ile ilgili sorunlarınız var mı?* Düşüncelerinizi toparlamada ve kelime bulmada zorlanmalarınız oluyor mu?* Eşyalarınızı bulamama, sık sık eşya kaybetme, günlük sıradan işleri bile birbirine karıştırma gibi problemler yaşıyor musunuz?* Karar vermede zorlanma, bir işe başlama ya da tamamlamada güçlüğünüz var mı?* Uyku sorunları yaşıyor musunuz?* Neredeyse her sabaha yorgun, isteksiz, mutsuz başlıyor musunuz?* Endişe ve kaygı haliniz var mı, olumsuz düşünceleriniz yoğunlaştı mı?* Gereksiz öfke atakları, ölçüsüz tepkiler yaşıyor musunuz?* Giderek artan bir tükenmişlik hissi ruh ve bedeninizi sarmalıyor mu?* Gün içinde uyuklamalar, kafa karışıklıkları, bilinç dalgalanmaları yaşıyor musunuz?Eğer bu 10 sorudan 5 veya daha fazlasına “Evet” yanıtını veriyorsanız bir tıbbi kontrolden geçmenizde fayda olabilir."

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2021

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beyin, osman müftüoğlu