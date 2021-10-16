https://tr.sputniknews.com/20211016/icisleri-bakani-soylu-kilicdaroglu-heyyt-demis-cok-korktuk-1049885837.html

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk

İçişleri Bakanı Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı videoyla ilgili "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T19:10+0300

2021-10-16T19:10+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

süleyman soylu

twitter

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya Twitter hesabından tepki gösterdi.Soylu yaptığı paylaşımda "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslenerek, "18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır" demişti.

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kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, twitter