https://tr.sputniknews.com/20211016/icisleri-bakanligindan-koray-aydina-siyasi-cinayetler-telefonu-1049880237.html

İçişleri Bakanlığı'ndan Koray Aydın'a 'siyasi cinayetler' telefonu

İçişleri Bakanlığı'ndan Koray Aydın'a 'siyasi cinayetler' telefonu

Siyasi cinayetler tartışması sürerken, kendilerine de gelen duyumlar olduğunu belirten İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T13:54+0300

2021-10-16T13:54+0300

2021-10-16T13:54+0300

politika

koray aydın

içişleri bakanlığı

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Siyasi cinayetler tartışması sonrasında kendilerine de gelen duyumlar olduğunu belirten İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a savcılıktan telefonla davet geldi. Aydın, pazartesi günü savcılığı arayarak bilgi ve değerlendirmelerini aktaracak.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Koray Aydın'ın kendilerine gelen duyumlar olduğunu açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı’ndan da bir telefon geldi.Telefonun ucundaki İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce idi. Bakan yardımcısı İnce, Aydın’a o sözlerin sebebini ve elindeki bilgileri sordu. Aydın da, Muhterem İnce'ye bilgi ve değerlendirmelerini iletti.

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koray aydın, içişleri bakanlığı