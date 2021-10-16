İmamoğlu Diyarbakır'da 'Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı

"Her gösterilen ilgide, ‘Ben görevimi daha iyi yapmalıyım. Milletimize, 84 milyon vatandaşımıza, aynı zamanda elbette ki İstanbul'umuza bu anlamda en faydalı işleri yapmalıyım' sorumluluğu ile doluyorum.

Siyasal süreçte bunlar tartışılabilir, konuşulabilir ama şunu ifade edeyim, bugün Türkiye'nin en üst seviyede ittifak ruhuyla günün sonunda en doğru kararı vererek bugün bana göre, ülkenin en az yüzde 75'inin mutsuz olduğu, niye mutsuz olduğu diyorum, ekonomik olarak araştırmalar yüzde 75-80, adaletle ilgili araştırmalar yüzde 75-80, eğitimle ilgili araştırmalar yüzde 75-80 düzeyinde bir mutsuzluk söz konusu. Bu kadar mutsuz olan bir topluma karşı siyasi anlamda muazzam bir ittifakla süreci başarıya eriştirmek ve bu düzenin değişmesini sağlamak, ülkemiz için hayırlı olacaktır ve bütün o kötü gidişlere son verecek ve geleceğe dönük de muazzam bir başlangıç yapacaktır. Diğerleri detaydır. Bence şu an motivasyon bu olmalı."