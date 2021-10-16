Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211016/imamoglu-diyarbakirda-cumhurbaskanligi-icin-aday-olacak-misiniz-sorusunu-yanitladi-1049889481.html
İmamoğlu Diyarbakır'da 'Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı
İmamoğlu Diyarbakır'da 'Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı
Diyarbakır'da ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?" sorusuna "Bu kadar mutsuz olan bir topluma... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T22:49+0300
2021-10-16T23:15+0300
politika
diyarbakır
cumhurbaşkanlığı
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049889456_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4c57106d9ccf0eea2b8b811c46a25b08.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.Eşi Dilek İmamoğlu ile kara yoluyla Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen İmamoğlu, merkez Sur ilçesinde Hz. Süleyman Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.Daha sonra otele geçen İmamoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.Toplantı öncesi bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?" sorusu üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049889456_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_12820c40386359505caa6c53af9a0490.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, cumhurbaşkanlığı, ekrem imamoğlu

İmamoğlu Diyarbakır'da 'Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı

22:49 16.10.2021 (güncellendi: 23:15 16.10.2021)
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
Abone ol
Diyarbakır'da ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?" sorusuna "Bu kadar mutsuz olan bir topluma karşı muazzam bir ittifakla süreci başarıya eriştirmek ve bu düzenin değişmesini sağlamak, ülkemiz için hayırlı olacaktır. Diğerleri detaydır. Bence şu an motivasyon bu olmalı" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Eşi Dilek İmamoğlu ile kara yoluyla Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen İmamoğlu, merkez Sur ilçesinde Hz. Süleyman Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
Daha sonra otele geçen İmamoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.
Toplantı öncesi bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?" sorusu üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Her gösterilen ilgide, ‘Ben görevimi daha iyi yapmalıyım. Milletimize, 84 milyon vatandaşımıza, aynı zamanda elbette ki İstanbul'umuza bu anlamda en faydalı işleri yapmalıyım' sorumluluğu ile doluyorum.

Siyasal süreçte bunlar tartışılabilir, konuşulabilir ama şunu ifade edeyim, bugün Türkiye'nin en üst seviyede ittifak ruhuyla günün sonunda en doğru kararı vererek bugün bana göre, ülkenin en az yüzde 75'inin mutsuz olduğu, niye mutsuz olduğu diyorum, ekonomik olarak araştırmalar yüzde 75-80, adaletle ilgili araştırmalar yüzde 75-80, eğitimle ilgili araştırmalar yüzde 75-80 düzeyinde bir mutsuzluk söz konusu. Bu kadar mutsuz olan bir topluma karşı siyasi anlamda muazzam bir ittifakla süreci başarıya eriştirmek ve bu düzenin değişmesini sağlamak, ülkemiz için hayırlı olacaktır ve bütün o kötü gidişlere son verecek ve geleceğe dönük de muazzam bir başlangıç yapacaktır. Diğerleri detaydır. Bence şu an motivasyon bu olmalı."

590000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:20Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu ibra edilmedi
23:11Meksika’da bir hastada koronavirüsün hem Delta hem de Mu mutasyonları tespit edildi
23:10Bakan Muş: Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3.8 katı açılış yaptı
22:51Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı
22:49İmamoğlu Diyarbakır'da 'Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı
22:41AK Partili Kurtulmuş: Türkiye özgüven kazandı
22:29Bangladeş'te, 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti
22:19Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ilk yarışı kazandı
22:00Cezaevinde açlık grevine devam eden Saakaşvili'nin kız arkadaşı: Durumu kritik
21:38Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan 'direk' şakası
21:30Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
21:28Almanya'dan Merkel'in Türkiye ziyareti paylaşımı
21:06Bakan Koca: Belirtileri Kovid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var
20:57Novak: Avrupa'da enerji krizinin tekrarı uzak bir olasılık değil
20:43Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti yarın başlıyor
20:35Trabzon'a giden Fenerbahçe kafilesine tepki: 'Burası Trabzon, Rize değil'
20:23Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım
20:18NASA, Lucy uzay aracını fırlattı: 12 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 'fosilleri'ni araştıracak
20:11Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma
20:06Rus Dışişleri: Arktik Konseyi hidrokarbon üretimi yasağını dikkate almadı