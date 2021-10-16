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İstanbul Comics & Art Festival, Gazhane'de başlıyor
İstanbul Comics & Art Festival, Gazhane'de başlıyor
2016 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), 16-17 Ekim'de Müze Gazhane'de meraklılarıyla buluşacak. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
kültür & sanat
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festival
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"Urban Art" projesiyle sokaklara çıkan İCAF'ta bu yılın teması "Öteki." Festival çağrısında, "Sanatın diliyle mutantlar, canavarlar, robotlar ve norm dışı görülen tüm ötekilerle buluşmaya hepiniz davetlisiniz" deniyor.İstanbul Comics and Art Festival, kamusal alan yerleştirmeleri, çizgi roman ve illüstrasyon stand ve sergileri, atölye programları, seminerler ve sanatçı konuşmalarını içeren, şehir, çizgi dünyası ve farklı sanat disiplinleri üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunuyor.Festivalin poster tasarımını ise illüstratör Selin Çınar'a ait. Selin kendine has çizgileri ve renk paletiyle animasyon karakterlerini postere taşırken eserde Müze Gazhane'nin yapılarını da görmek mümkün.Girişlerin ücretsiz olduğu festival, 10.00 - 21.00 saatleri arasında izyaret edilebilir.Kadıköy'ün Hasanpaşa semtinde bulunan ve aslına uygun olarak İBB tarafından restore edilen Müze Gazhane geçen yaz açılmıştı.
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kültür & sanat, istanbul, festival

İstanbul Comics & Art Festival, Gazhane'de başlıyor

05:07 16.10.2021 (güncellendi: 05:08 16.10.2021)
© DHA2016 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), 16-17 Ekim'de Müze Gazhane'de meraklılarıyla buluşacak.
2016 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), 16-17 Ekim'de Müze Gazhane'de meraklılarıyla buluşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© DHA
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2016 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), 16-17 Ekim'de Müze Gazhane'de meraklılarıyla buluşacak.
"Urban Art" projesiyle sokaklara çıkan İCAF'ta bu yılın teması "Öteki." Festival çağrısında, "Sanatın diliyle mutantlar, canavarlar, robotlar ve norm dışı görülen tüm ötekilerle buluşmaya hepiniz davetlisiniz" deniyor.
İstanbul Comics and Art Festival, kamusal alan yerleştirmeleri, çizgi roman ve illüstrasyon stand ve sergileri, atölye programları, seminerler ve sanatçı konuşmalarını içeren, şehir, çizgi dünyası ve farklı sanat disiplinleri üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunuyor.
Festivalin poster tasarımını ise illüstratör Selin Çınar'a ait. Selin kendine has çizgileri ve renk paletiyle animasyon karakterlerini postere taşırken eserde Müze Gazhane'nin yapılarını da görmek mümkün.
Girişlerin ücretsiz olduğu festival, 10.00 - 21.00 saatleri arasında izyaret edilebilir.
Kadıköy'ün Hasanpaşa semtinde bulunan ve aslına uygun olarak İBB tarafından restore edilen Müze Gazhane geçen yaz açılmıştı.
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