https://tr.sputniknews.com/20211016/istanbul-comics--art-festival-gazhanede-basliyor-1049875291.html

İstanbul Comics & Art Festival, Gazhane'de başlıyor

İstanbul Comics & Art Festival, Gazhane'de başlıyor

2016 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), 16-17 Ekim'de Müze Gazhane'de meraklılarıyla buluşacak. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T05:07+0300

2021-10-16T05:07+0300

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kültür & sanat

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"Urban Art" projesiyle sokaklara çıkan İCAF'ta bu yılın teması "Öteki." Festival çağrısında, "Sanatın diliyle mutantlar, canavarlar, robotlar ve norm dışı görülen tüm ötekilerle buluşmaya hepiniz davetlisiniz" deniyor.İstanbul Comics and Art Festival, kamusal alan yerleştirmeleri, çizgi roman ve illüstrasyon stand ve sergileri, atölye programları, seminerler ve sanatçı konuşmalarını içeren, şehir, çizgi dünyası ve farklı sanat disiplinleri üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunuyor.Festivalin poster tasarımını ise illüstratör Selin Çınar'a ait. Selin kendine has çizgileri ve renk paletiyle animasyon karakterlerini postere taşırken eserde Müze Gazhane'nin yapılarını da görmek mümkün.Girişlerin ücretsiz olduğu festival, 10.00 - 21.00 saatleri arasında izyaret edilebilir.Kadıköy'ün Hasanpaşa semtinde bulunan ve aslına uygun olarak İBB tarafından restore edilen Müze Gazhane geçen yaz açılmıştı.

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kültür & sanat, istanbul, festival