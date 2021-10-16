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https://tr.sputniknews.com/20211016/istanbulda-abdest-alacakmis-gibi-yapip-musluklari-caldilar-1049883745.html
Abdest alacakmış gibi yapıp muslukları çaldılar
Abdest alacakmış gibi yapıp muslukları çaldılar
İstanbul Kağıthane’de iki hırsız, girdikleri camilerde abdest alacak gibi yaparak şadırvanlardan 21 adet musluk çaldı. Cami imamı ve cemaati, çalınanların... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T17:23+0300
2021-10-16T17:28+0300
türkiye
hırsız
musluk suyu
şadırvan
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Kağıthane Hürriyet ve Çağlayan Mahallesindeki camilerde yaşanan olayda camilere dadanan 2 hırsız, camilere dikkat çekmemek için abdest alacak gibi yaptı. Şadırvanda bir süre bekleyen hırsızlar sonra muslukları söküp çalmaya başladı. Camilerdeki muslukların çalışması imam ve cemaati adeta canından bezdirdi. Yaşanan olaylar üzerine cami imamları durumu polis ekiplerine bildirdi.İmam ve cemaat çalınanların yerine plastik musluk taktıİhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, camilerin güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Camilerde çalınan muslukların yerine ise imam ve cemaat plastik musluk taktı.Camiler üzerinde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, gece saatlerinde hırsız Ferhat U.’nun Hürriyet Mahallesindeki bir camiye geldiğini fark etti. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen bekçileri fark eden hırsız kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından hırsızlardan bir tanesinin emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ferhat U. olduğunu tespit etti.Uyuşturucu almak için muslukları çalmışHırsız Ferhat U.’nun emniyette “uyuşturucu madde ticareti”, “evden ve araçtan hırsızlık”, “gasp” gibi suçlardan 26 adet kaydı olduğu, bunların yanı sıra da “uyuşturucu madde almak” suçundan arandığı öğrenildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen hırsız Ferhat U. ilk ifadesinde uyuşturucu madde almak için muslukları hurdacıya sattığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ferhat U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kağıthane’de camilere dadanan hırsızların muslukları çaldıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların camiye girişleri ve şadırvana gelerek bir süre bekleyip muslukları söküp çaldıkları görülüyor.
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hırsız, musluk suyu, şadırvan

Abdest alacakmış gibi yapıp muslukları çaldılar

17:23 16.10.2021 (güncellendi: 17:28 16.10.2021)
© İHAİstanbul’da camilere dadanan hırsızlar kamerada: Abdest alacak gibi yapıp muslukları çaldılar
İstanbul’da camilere dadanan hırsızlar kamerada: Abdest alacak gibi yapıp muslukları çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© İHA
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İstanbul Kağıthane’de iki hırsız, girdikleri camilerde abdest alacak gibi yaparak şadırvanlardan 21 adet musluk çaldı. Cami imamı ve cemaati, çalınanların yerine plastik musluk taktı. Hırsızlık anları kameralara yansırken hırsız, bekçiler tarafından yakalandı. Uyuşturucu almak için muslukları çaldığını itiraf eden hırsız tutuklandı.
Kağıthane Hürriyet ve Çağlayan Mahallesindeki camilerde yaşanan olayda camilere dadanan 2 hırsız, camilere dikkat çekmemek için abdest alacak gibi yaptı.
Şadırvanda bir süre bekleyen hırsızlar sonra muslukları söküp çalmaya başladı. Camilerdeki muslukların çalışması imam ve cemaati adeta canından bezdirdi. Yaşanan olaylar üzerine cami imamları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İmam ve cemaat çalınanların yerine plastik musluk taktı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, camilerin güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Camilerde çalınan muslukların yerine ise imam ve cemaat plastik musluk taktı.
Camiler üzerinde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, gece saatlerinde hırsız Ferhat U.’nun Hürriyet Mahallesindeki bir camiye geldiğini fark etti. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen bekçileri fark eden hırsız kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından hırsızlardan bir tanesinin emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ferhat U. olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu almak için muslukları çalmış


Hırsız Ferhat U.’nun emniyette “uyuşturucu madde ticareti”, “evden ve araçtan hırsızlık”, “gasp” gibi suçlardan 26 adet kaydı olduğu, bunların yanı sıra da “uyuşturucu madde almak” suçundan arandığı öğrenildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen hırsız Ferhat U. ilk ifadesinde uyuşturucu madde almak için muslukları hurdacıya sattığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ferhat U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane’de camilere dadanan hırsızların muslukları çaldıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların camiye girişleri ve şadırvana gelerek bir süre bekleyip muslukları söküp çaldıkları görülüyor.
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