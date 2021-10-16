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Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Dün Merkez Bankası'na giderek Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, görüşmenin nedenine ilişkin açıklamada bulundu. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T10:54+0300
2021-10-16T10:54+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
merkez bankası
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından CHP Lider'i Kılıçdaroğlu ile olan konuşmasını paylaştı. Kılıçdaroğlu'na, Merkez Bankası ziyaretinin nedenini sorduğunu söyleyen Işık şunları paylaştı: "Az önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile konuştum, Merkez Bankası ziyaretiyle nereden çıktı diye sordum, “Gitmekteki amacım şu: TCMB tüm milletimizindir. Saray ve şürekası, akıl dışı emirler vererek “Benden sonrası tufan” demekten derhal vazgeçmelidir.“Biz o tufanı önlemek için mücadele ediyoruz. İktidara gelene kadarki sürede, şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. İnsanımızın uçurumlara sürüklenmesini önlemek için şartlar neyi gerektiriyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa bizi orada göreceksiniz” dedi."
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kemal kılıçdaroğlu, merkez bankası

Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

10:54 16.10.2021
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen Kanaat Önderleri Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA / Kemal Ceylan
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Dün Merkez Bankası'na giderek Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, görüşmenin nedenine ilişkin açıklamada bulundu.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından CHP Lider'i Kılıçdaroğlu ile olan konuşmasını paylaştı. Kılıçdaroğlu'na, Merkez Bankası ziyaretinin nedenini sorduğunu söyleyen Işık şunları paylaştı:
"Az önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile konuştum, Merkez Bankası ziyaretiyle nereden çıktı diye sordum, “Gitmekteki amacım şu: TCMB tüm milletimizindir. Saray ve şürekası, akıl dışı emirler vererek “Benden sonrası tufan” demekten derhal vazgeçmelidir.
“Biz o tufanı önlemek için mücadele ediyoruz. İktidara gelene kadarki sürede, şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. İnsanımızın uçurumlara sürüklenmesini önlemek için şartlar neyi gerektiriyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa bizi orada göreceksiniz” dedi."
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