https://tr.sputniknews.com/20211016/kilicdaroglu-merkez-bankasina-neden-gittigini-acikladi-1049877012.html

Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Dün Merkez Bankası'na giderek Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, görüşmenin nedenine ilişkin açıklamada bulundu. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T10:54+0300

2021-10-16T10:54+0300

2021-10-16T10:54+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

merkez bankası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048355142_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_454a93b4f088d93d7b51b53266865ab6.jpg

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından CHP Lider'i Kılıçdaroğlu ile olan konuşmasını paylaştı. Kılıçdaroğlu'na, Merkez Bankası ziyaretinin nedenini sorduğunu söyleyen Işık şunları paylaştı: "Az önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile konuştum, Merkez Bankası ziyaretiyle nereden çıktı diye sordum, “Gitmekteki amacım şu: TCMB tüm milletimizindir. Saray ve şürekası, akıl dışı emirler vererek “Benden sonrası tufan” demekten derhal vazgeçmelidir.“Biz o tufanı önlemek için mücadele ediyoruz. İktidara gelene kadarki sürede, şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. İnsanımızın uçurumlara sürüklenmesini önlemek için şartlar neyi gerektiriyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa bizi orada göreceksiniz” dedi."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, merkez bankası