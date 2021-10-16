Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından CHP Lider'i Kılıçdaroğlu ile olan konuşmasını paylaştı. Kılıçdaroğlu'na, Merkez Bankası ziyaretinin nedenini sorduğunu söyleyen Işık şunları paylaştı: "Az önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile konuştum, Merkez Bankası ziyaretiyle nereden çıktı diye sordum, “Gitmekteki amacım şu: TCMB tüm milletimizindir. Saray ve şürekası, akıl dışı emirler vererek “Benden sonrası tufan” demekten derhal vazgeçmelidir.“Biz o tufanı önlemek için mücadele ediyoruz. İktidara gelene kadarki sürede, şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. İnsanımızın uçurumlara sürüklenmesini önlemek için şartlar neyi gerektiriyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa bizi orada göreceksiniz” dedi."
Dün Merkez Bankası'na giderek Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, görüşmenin nedenine ilişkin açıklamada bulundu.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından CHP Lider'i Kılıçdaroğlu ile olan konuşmasını paylaştı. Kılıçdaroğlu'na, Merkez Bankası ziyaretinin nedenini sorduğunu söyleyen Işık şunları paylaştı:
"Az önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile konuştum, Merkez Bankası ziyaretiyle nereden çıktı diye sordum, “Gitmekteki amacım şu: TCMB tüm milletimizindir. Saray ve şürekası, akıl dışı emirler vererek “Benden sonrası tufan” demekten derhal vazgeçmelidir.
“Biz o tufanı önlemek için mücadele ediyoruz. İktidara gelene kadarki sürede, şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. İnsanımızın uçurumlara sürüklenmesini önlemek için şartlar neyi gerektiriyorsa, nerede olmamız gerekiyorsa bizi orada göreceksiniz” dedi."