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https://tr.sputniknews.com/20211016/kultur-ve-turizm-bakanligindan-sinemaya-65-milyon-450-bin-liralik-destek-1049884074.html
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya 65 milyon 450 bin liralık destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya 65 milyon 450 bin liralık destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 356 proje için sinema sektörüne 65 milyon 450 bin lira destek sağlandığını bildirdi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T17:38+0300
2021-10-16T17:38+0300
yaşam
kültür ve turizm bakanlığı
türkiye
sinema
destek
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu senenin son destekleme kurulu toplantısında sinema sektörüne 18 proje için 17 milyon 450 bin lira destek verildi.Bu yılın beşinci destekleme kurulunda, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım desteği ile çekim sonrası türlerinde 99 proje, bakanlık ve sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.Bakanlığın verdiği desteklerle 5 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. 5 "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım" projesine 3 milyon 750 bin lira, 11 "uzun metrajlı sinema film yapım" projesine 13 milyon 300 bin lira, 2 "çekim sonrası" projesine ise 400 bin lira destek sağlandı.Yönetmen Banu Sıvacı'nın "Günyüzü" ve "Bozkır", yönetmen Ali Özel'in "Beklenti", yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti", yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun Cannes Film Festivali'nin "Cinefondation Atelier" bölümüne seçilen "İdea", yönetmen Pelin Esmer'in "O da Bir Şey mi", yönetmen Derviş Zaim'in "Suç", yönetmen Erdem Tepegöz'ün "Çığ" ve yönetmen İsmail Güneş'in "Kurban" filmleri Bakanlık tarafından desteklenen yapımlar arasında yer aldı.Ayrıca, yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstleneceği ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mustafa Kutlu'nun "Yıldız Tozu" eserinden aynı isimle uyarlanan film projesi de destek almaya hak kazandı.Böylece, bu yıl içerisinde 356 proje için sinema sektörüne 65 milyon 450 bin lira destek verildi.​​​​​​​
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kültür ve turizm bakanlığı, türkiye, sinema, destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya 65 milyon 450 bin liralık destek

17:38 16.10.2021
© AATiyatro - sinema - koltuk
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 356 proje için sinema sektörüne 65 milyon 450 bin lira destek sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu senenin son destekleme kurulu toplantısında sinema sektörüne 18 proje için 17 milyon 450 bin lira destek verildi.

Bu yılın beşinci destekleme kurulunda, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım desteği ile çekim sonrası türlerinde 99 proje, bakanlık ve sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Bakanlığın verdiği desteklerle 5 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. 5 "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım" projesine 3 milyon 750 bin lira, 11 "uzun metrajlı sinema film yapım" projesine 13 milyon 300 bin lira, 2 "çekim sonrası" projesine ise 400 bin lira destek sağlandı.

Yönetmen Banu Sıvacı'nın "Günyüzü" ve "Bozkır", yönetmen Ali Özel'in "Beklenti", yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti", yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun Cannes Film Festivali'nin "Cinefondation Atelier" bölümüne seçilen "İdea", yönetmen Pelin Esmer'in "O da Bir Şey mi", yönetmen Derviş Zaim'in "Suç", yönetmen Erdem Tepegöz'ün "Çığ" ve yönetmen İsmail Güneş'in "Kurban" filmleri Bakanlık tarafından desteklenen yapımlar arasında yer aldı.

Ayrıca, yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstleneceği ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mustafa Kutlu'nun "Yıldız Tozu" eserinden aynı isimle uyarlanan film projesi de destek almaya hak kazandı.

Böylece, bu yıl içerisinde 356 proje için sinema sektörüne 65 milyon 450 bin lira destek verildi.​​​​​​​
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