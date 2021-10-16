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Kuruluş Osman dizisinin set çalışanlarından Burak Özçivit hakkında suç duyurusu
Kuruluş Osman dizisinin set çalışanlarından Burak Özçivit hakkında suç duyurusu
‘Kuruluş Osman’ dizisinin set çalışanları, başrol oyuncusu Burak Özçivit’in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini belirterek suç duyurusunda... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T12:10+0300
2021-10-16T12:10+0300
yaşam
burak özçivit
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Beykoz Riva’da 8 Aralık 2020 tarihinde ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in kendilerine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, “birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.'Ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmadı'Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, “Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir” dedi.Müştekiler ile yapımcı firma arasında birtakım anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Bu kişiler, ihtilafların çözümü için benim ismimi bu olaya dahil ederek yapımcı firmayı zor durumda bırakmayı amaçlıyor. Set ortamında yüze yakın kişi vardır. Şirketle anlaşmazlıkları olan tarafın amacı, benim üzerimden olduğunu iddia ettikleri alacaklarını almaktır. Dolayısıyla beyanları inandırıcı ve kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.'Küfürleri duyunca şok olduk'Müştekilerden A.Ö., dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyerek, “Olay günü ben de çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, içinde bulunduğu çadırdan çıkarak biz set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit’in ettiği küfürleri duyunca şoka girdiler ve kimse ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur” diyerek oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.Savcılık, suçun ‘uzlaşma’ kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.
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burak özçivit

Kuruluş Osman dizisinin set çalışanlarından Burak Özçivit hakkında suç duyurusu

12:10 16.10.2021
© TwitterBurak Özçivit
Burak Özçivit - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© Twitter
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‘Kuruluş Osman’ dizisinin set çalışanları, başrol oyuncusu Burak Özçivit’in kendilerine hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini belirterek suç duyurusunda bulundu.
Beykoz Riva’da 8 Aralık 2020 tarihinde ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in kendilerine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, “birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.

'Ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmadı'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, “Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir” dedi.
Müştekiler ile yapımcı firma arasında birtakım anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Bu kişiler, ihtilafların çözümü için benim ismimi bu olaya dahil ederek yapımcı firmayı zor durumda bırakmayı amaçlıyor. Set ortamında yüze yakın kişi vardır. Şirketle anlaşmazlıkları olan tarafın amacı, benim üzerimden olduğunu iddia ettikleri alacaklarını almaktır. Dolayısıyla beyanları inandırıcı ve kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

'Küfürleri duyunca şok olduk'

Müştekilerden A.Ö., dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyerek, “Olay günü ben de çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, içinde bulunduğu çadırdan çıkarak biz set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit’in ettiği küfürleri duyunca şoka girdiler ve kimse ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur” diyerek oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.
Savcılık, suçun ‘uzlaşma’ kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.
122100
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