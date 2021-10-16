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https://tr.sputniknews.com/20211016/lubnanda-protestoculara-ates-actigindan-suphelenilen-askere-sorusturma-1049890507.html
Lübnan’da protestoculara ateş açtığından şüphelenilen askere soruşturma
Lübnan’da protestoculara ateş açtığından şüphelenilen askere soruşturma
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin 14 Ekim’de gerçekleştirdiği protestolar sırasında göstericilere ateş açtığından... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T23:54+0300
2021-10-16T23:55+0300
dünya
lübnan
asker
protesto
soruşturma
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için 14 Ekim Perşembe günü protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Ordusu yaptığı açıklamada, protestoculara ateş açtığından şüphelenilen bir asker hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Hizbullah ve müttefiklerinin Yargıç Bitar'ın Beyrut Limanı’ndaki patlamaya ilişkin soruşturmaya devam etmesinin ülkeyi böleceği yönündeki açıklamalarının ardından patlak veren şiddet olayları nedeniyle şiddet olaylarını engellemek için soruşturmanın rafa kaldırılmasından korkuluyor. Söz konusu endişeler devam ederken, Lübnan Adalet Bakanı Henry Khoury, patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar’a destek niteliğinde açıklamalarda bulundu. Bitar'ın yanında olduğunu ve yargıcın davada istediği kişiyi çağırma hakkına sahip olduğunu belirten Khoury, kendisinden soruşturmayı yürütmek üzere yeni bir yargıç atamasının istenmediğini de sözlerine ekledi.Olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen 19 kişi gözaltındaLübnan Ordusu tarafından yapılan ilk açıklamada, Beyrut'ta meydana gelen silahlı çatışmalara karıştığından şüphelenilen 9 kişinin gözaltına alındığını bildirilmişti. Daha sonra Lübnan medyasında yer alan haberlerde, askeri yargı, ordu ve tüm emniyet birimlerinin silahlı çatışmalarla ilgili ön araştırma ve soruşturmalar yapmakla görevlendirildiği ifade edilmişti. Güvenlik güçlerine ellerine geçen bilgileri toplama, paylaşma ve bölgedeki kameraları tarayarak silahlı kişilerin kimliğini tespit etme talimatı verilmişti. İlk soruşturma kapsamında çatışmalara karıştığı tespit edilen 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211014/beyrut-limani-patlamasini-sorusturan-yargici-protestoya-gidenlere-ates-acildi-en-az-2-olu-7-yarali-1049814510.html
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lübnan, asker, protesto, soruşturma

Lübnan’da protestoculara ateş açtığından şüphelenilen askere soruşturma

23:54 16.10.2021 (güncellendi: 23:55 16.10.2021)
© İHA / NABIL MOUNZERLübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© İHA / NABIL MOUNZER
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin 14 Ekim’de gerçekleştirdiği protestolar sırasında göstericilere ateş açtığından şüphelenilen bir asker hakkında soruşturma başlatıldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için 14 Ekim Perşembe günü protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Ordusu yaptığı açıklamada, protestoculara ateş açtığından şüphelenilen bir asker hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Hizbullah ve müttefiklerinin Yargıç Bitar'ın Beyrut Limanı’ndaki patlamaya ilişkin soruşturmaya devam etmesinin ülkeyi böleceği yönündeki açıklamalarının ardından patlak veren şiddet olayları nedeniyle şiddet olaylarını engellemek için soruşturmanın rafa kaldırılmasından korkuluyor.
Söz konusu endişeler devam ederken, Lübnan Adalet Bakanı Henry Khoury, patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar’a destek niteliğinde açıklamalarda bulundu. Bitar'ın yanında olduğunu ve yargıcın davada istediği kişiyi çağırma hakkına sahip olduğunu belirten Khoury, kendisinden soruşturmayı yürütmek üzere yeni bir yargıç atamasının istenmediğini de sözlerine ekledi.
Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
DÜNYA
Beyrut patlamasını soruşturan yargıcı protesto edenlere ateş açıldı: En az 6 ölü, onlarca yaralı
14 Ekim, 12:40

Olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen 19 kişi gözaltında

Lübnan Ordusu tarafından yapılan ilk açıklamada, Beyrut'ta meydana gelen silahlı çatışmalara karıştığından şüphelenilen 9 kişinin gözaltına alındığını bildirilmişti. Daha sonra Lübnan medyasında yer alan haberlerde, askeri yargı, ordu ve tüm emniyet birimlerinin silahlı çatışmalarla ilgili ön araştırma ve soruşturmalar yapmakla görevlendirildiği ifade edilmişti.
Güvenlik güçlerine ellerine geçen bilgileri toplama, paylaşma ve bölgedeki kameraları tarayarak silahlı kişilerin kimliğini tespit etme talimatı verilmişti. İlk soruşturma kapsamında çatışmalara karıştığı tespit edilen 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.
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