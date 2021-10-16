https://tr.sputniknews.com/20211016/meksikada-bir-hastada-koronavirusun-hem-delta-hem-de-mu-mutasyonlari-tespit-edildi-1049889988.html

Meksika’da bir hastada koronavirüsün hem Delta hem de Mu mutasyonları tespit edildi

Meksika’da bir hastada koronavirüsün hem Delta hem de Mu mutasyonları tespit edildi

Meksika'da bir hastada Covid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T23:11+0300

2021-10-16T23:11+0300

2021-10-16T23:11+0300

koronavirüs

meksika

delta

koronavirüs

mu varyantı

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Meksika’dan Kovid-19 mutasyonlarına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. Ülkenin Hidalgo eyaletinde bir kişide Covid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi. Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü tarafından yapılan farklı analizler sonucunda ortaya çıkan çift mutasyon vakası Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da doğrulandı. Vali Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı “Meksika'da şu ana dek eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi. Vali ayrıca, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi’nin Kovid-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou’nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

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meksika, delta, koronavirüs, mu varyantı