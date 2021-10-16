https://tr.sputniknews.com/20211016/meksikada-seytan-cikarmak-icin-cocugunu-olduren-babaya-30-yil-hapis-1049871506.html

Meksika’da 'şeytan çıkarmak' için çocuğunu öldüren babaya 30 yıl hapis

Meksika’da 'şeytan çıkarmak' için çocuğunu öldüren babaya 30 yıl hapis

Meksika’da mahkeme, 'şeytan çıkarmak' için çocuğunu döverek öldüren babaya 30 yıl hapis cezası verdi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T00:00+0300

2021-10-16T00:00+0300

2021-10-16T00:00+0300

yaşam

meksika

şeytan çıkarma

hapis cezası

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048155597_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_644c22aa8ce8a7423a79516d526700fd.jpg

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Matamoros şehrinde 9 Nisan 2020 tarihinde yaşanan kan dondurucu “şeytan çıkarma olayı” hapis cezası ile sonuçlandı. Adı açıklanmayan bir şahıs “şeytan çıkarmak için” en küçük çocuğunu döverek öldürdü. Mahkeme, babayı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tamaulipas Eyaleti Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, zanlının kasıtlı cinayet nedeniyle 30 yıl hapse mahkum edildiği ve 126 bin 837 Meksika pesosu (6 bin 232 dolar) para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Çocuğun babaya yardım eden ablasının da kasıtlı cinayete ortak olmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirildi.Çevrede yaşayan komşuların olayla ilgili verdikleri ifadelerde, birkaç gün boyunca çocuğun çığlıklarını duyduklarını ancak işkence gördüğünü anlamadıkları belirtilmişti.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meksika, şeytan çıkarma, hapis cezası, cinayet