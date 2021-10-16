https://tr.sputniknews.com/20211016/meksikali-ilac-sirketi-birmex-sputnik-vin-paketlenmesi-konusunda-rdif-ile-anlasma-imzaladi-1049873473.html

Meksikalı ilaç şirketi Birmex, Sputnik V'in paketlenmesi konusunda RDIF ile anlaşma imzaladı

Meksikalı ilaç şirketi Birmex, Sputnik V'in paketlenmesi konusunda RDIF ile anlaşma imzaladı

Meksika devlet ilaç şirketi Birmex ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) arasında Rus Sputnik V koronavirüs aşısının paketlenme koşullarına ilişkin bir... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T01:59+0300

2021-10-16T01:59+0300

2021-10-16T01:59+0300

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Birmex’in Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Genel Direktör Pedro Zenteno, Sputnik V'nin paketlenmesi için gerekli mekanizmalar ve koşulları belirleyen RDIF ve Birmex arasındaki anlaşmayı imzaladı” denildi.Açıklamada ayrıca, Genel Direktör Zenteno’nun bu anlaşmayı imzalamak için Rusya'ya bizzat gittiği bilgisine yer verildi.Eylül ayı başlarında Zenteno, Milenio'ya gazetesine verdiği röportajda, Meksika'nın kendi ürettiği Rus Sputnik V aşılarını eylül ayı sonları veya ekim ayı başlarında paketlemeye başlayabileceğini belirtmişti.Zenteno, Birmex ve diğer ticari ortaklarının ayda 4 milyon doz Sputnik V aşısı üretmeyi ve bunları Orta Amerika ülkelerine ihraç etmeyi planladıklarını kaydetmişti.Zenteno, bir sonraki aşamada da Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın acil kullanımı için gerekli belgeleri sunacaklarını ifade etmişti.Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da ülkesinin Sputnik Light aşısının üretimine ilgi duyduğunu belirtmişti.Sputnik V, Meksika’da ek klinik deneyler yapılmadan hızlandırılmış prosedürle 3 Şubat'ta tescil edilmişti.Nisan ayı sonunda RDIF, Meksika'da 1 milyon kişinin Sputnik V ile aşılandığını duyurmuştu.Rus Sputnik V aşısı, halihazırda toplam nüfusu 4 milyardan fazla olan 70 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.

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meksika, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, sputnik v, birmex