MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, Haber Global ekranlarında Saynur Tezel'in sunduğu Kayıt Altında programında çok önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyleyen Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" dedi.
MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" ifadelerini kullandı.
MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, Haber Global ekranlarında Saynur Tezel'in sunduğu Kayıt Altında programında çok önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyleyen Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" dedi.