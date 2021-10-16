https://tr.sputniknews.com/20211016/motorine-23-kurus-zam-geliyor-1049883322.html

Motorine 23 kuruş zam geliyor

Motorine 23 kuruş zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

zam

motorin

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19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelecek.Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacağını bildirmiş, kalan 23 kuruşluk kısmın ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacağını açıklamıştı.

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zam, motorin