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https://tr.sputniknews.com/20211016/motorine-23-kurus-zam-geliyor-1049883322.html
Motorine 23 kuruş zam geliyor
Motorine 23 kuruş zam geliyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
zam
motorin
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19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelecek.Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacağını bildirmiş, kalan 23 kuruşluk kısmın ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacağını açıklamıştı.
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zam, motorin

Motorine 23 kuruş zam geliyor

16:57 16.10.2021
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelecek.
Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacağını bildirmiş, kalan 23 kuruşluk kısmın ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacağını açıklamıştı.
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