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https://tr.sputniknews.com/20211016/murat-ongundan-sut-fiyatlarina-iliskin-paylasim-146-bin-cocuga-8-litre-sutu-ucretsiz-dagitiyoruz-1049880344.html
Murat Ongun'dan süt fiyatlarına ilişkin paylaşım: 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz
Murat Ongun'dan süt fiyatlarına ilişkin paylaşım: 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, süt fiyatlarına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "En ucuz markette 4 LT süt 33 TL oldu.İBB olarak her ay... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T14:06+0300
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türkiye
murat ongun
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
süt
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En ucuz markette 4 LT süt 33 TL oldu. İBB olarak her ay 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz. Hem çiftçilerimizi destekliyoruz hem de çocukların sağlıklı büyümesini sağlıyoruz" dedi.
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murat ongun, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), süt

Murat Ongun'dan süt fiyatlarına ilişkin paylaşım: 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz

14:06 16.10.2021
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, süt fiyatlarına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "En ucuz markette 4 LT süt 33 TL oldu.İBB olarak her ay 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz" açıklamasında bulundu.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En ucuz markette 4 LT süt 33 TL oldu. İBB olarak her ay 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz. Hem çiftçilerimizi destekliyoruz hem de çocukların sağlıklı büyümesini sağlıyoruz" dedi.
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