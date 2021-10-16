https://tr.sputniknews.com/20211016/murat-ongundan-sut-fiyatlarina-iliskin-paylasim-146-bin-cocuga-8-litre-sutu-ucretsiz-dagitiyoruz-1049880344.html

Murat Ongun'dan süt fiyatlarına ilişkin paylaşım: 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz

Murat Ongun'dan süt fiyatlarına ilişkin paylaşım: 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, süt fiyatlarına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "En ucuz markette 4 LT süt 33 TL oldu.İBB olarak her ay... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T14:06+0300

2021-10-16T14:06+0300

2021-10-16T14:06+0300

türkiye

murat ongun

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

süt

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En ucuz markette 4 LT süt 33 TL oldu. İBB olarak her ay 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz. Hem çiftçilerimizi destekliyoruz hem de çocukların sağlıklı büyümesini sağlıyoruz" dedi.

türkiye

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murat ongun, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), süt