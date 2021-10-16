https://tr.sputniknews.com/20211016/mustafa-cengiz-yonetimi-idari-acidan-ibra-edilmedi-1049890102.html

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu ibra edilmedi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu ibra edilmedi

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmedi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T23:20+0300

2021-10-16T23:20+0300

2021-10-16T23:29+0300

spor

galatasaray

mustafa cengiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043770345_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ec4254bdb134ab9d627e9470b182445a.jpg

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Toplantı Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı. Genel kurula toplam 870 üyenin giriş yaptı.Konuşmaların ardından 2019 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama alınan kararla kapalı olarak gerçekleştirildi. Salonda 4 masada toplam 8 sandık kuruldu ve toplantıya gelen üyeler oylarını bu sandıklara attı. Toplam 636 oy kullanıldı.Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi. Sandıklardan mali olarak 306 ibrasızlık, 310 ibra ve 20 çekimser oy çıktı. İdari olarak ise 384 ibrasızlık, 247 ibra, 4 çekimser ve 1 iptal oy çıktı.Sonuçlar ardından kürsüye çıkan Okan Böke, "İdari açıdan başaramadık. Mali açıdan ibra olduk. 2019 yılında nasıl çalıştıysak 2020’de de aynı şekilde çalışmıştık. Verdiğiniz karardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaptığımız çalışmalarda dikkate alacağız" diye konuştu.Abdurrahim Albayrak ise, "Hepinize teşekkür ediyorum. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetim olarak hatalarımızı gördünüz ibra etmediniz. Saygı ile cevap veriyorum. Başka Galatasaray yoktur. İşte hepimizin gönül verdiği sarı-kırmızı renkler. İnanıyorum ki mali yönden ibranız bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, mustafa cengiz