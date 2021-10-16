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Nike'ın üst düzey yöneticisi, 56 yıl önce cinayet işlediğini söyledi
Nike'ın üst düzey yöneticisi, 56 yıl önce cinayet işlediğini söyledi
Üst düzey bir Nike yöneticisi, 50 yıldan uzun süre önce bir çete üyesiyken bir genci öldürdüğünü itiraf etti. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T15:17+0300
2021-10-16T15:24+0300
nike
dünya
cinayet
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Şirketin Jordan markasının başkanı ve NBA'deki Portland Trailblazers'ın eski başkanı olan Larry Miller, 18 yaşındaki genci 1965'te, kendisi henüz 16 yaşındayken vurarak öldürdüğünü söyledi.Independent'ın aktardığı habere göre, Sports Illustrated'a konuşan Miller, ABD'nin Philadelphia kentinde bir arkadaşının bıçaklanarak öldürüldüğünü ifade etti. Bundan birkaç hafta sonra Miller, arkadaşının ölümünün arkasındaki rakip çeteden herhangi bir kişiyi aramaya başlamış ve Edward White'ı vurarak öldürmüş.Miller dergiye, "Hepimiz sarhoştuk" dedi:"Zihnim bulanmıştı. Olay oturmaya başladığında, 'Ah, kahretsin, ne yaptım ben?' falan dedim. Yaptığım şeyin gerçek etkisini anlamam yıllar aldı."72 yaşındaki Miller, suç geçmişi hakkında konuşma kararını "gerçekten zor" aldığını söyledi ve bunu basketbol efsanesi Michael Jordan, NBA Komiseri Adam Silver gibi arkadaşlarından sakladığını belirtti.Miller "Çünkü yıllarca bundan kaçtım. Bunu saklamaya çalıştım ve insanların öğrenmemesini umdum" diye itirafta bulundu.Kıdemli yönetici, gelecek yıl çıkacak kitabı Jump: My Secret Journey From the Streets to the Boardroom (Atlama: Sokaklardan Yönetim Odasına Gizli Yolculuğum) basılmadan önce geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu.Miller, sırrını anlattığında Jordan'ın da Silver'ın da ona destek olduğunu söyledi:"Beni özgür bıraktı. Şimdi kendim olma özgürlüğüne sahip olduğumu hissediyorum."Miller, gençken "düpedüz bir çete üyesi" olduğunu ve 30 yaşına kadar sık sık hapse girip çıktığını söyledi.Fakat parmaklıklar ardında bile Temple Üniversitesi'nden muhasebe diploması almayı başarmış ve muhasebe firması Arthur Anderson'dan iş teklifi almış.Ne var ki sabıkalı geçmişi ortaya çıkınca iş teklifini kaybetmiş ve geçmişini bir sır olarak saklamaya ant içmiş.Kendi kendine, "Bunu bir daha asla paylaşmayacağım" demiş.Miller, basamakları tırmanarak 1997'de Nike Basketball'un başkan yardımcısı ve 1999'da Jordan markasının başkanı oldu.Miller, 2006'da Trail Blazers'ın başkanı olarak işe alındı, ardından 2012'de Jordan markasının başkanlığına geri döndü.
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nike, cinayet

Nike'ın üst düzey yöneticisi, 56 yıl önce cinayet işlediğini söyledi

15:17 16.10.2021 (güncellendi: 15:24 16.10.2021)
© REUTERS / Lucy NicholsonNike
Nike - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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Üst düzey bir Nike yöneticisi, 50 yıldan uzun süre önce bir çete üyesiyken bir genci öldürdüğünü itiraf etti.
Şirketin Jordan markasının başkanı ve NBA'deki Portland Trailblazers'ın eski başkanı olan Larry Miller, 18 yaşındaki genci 1965'te, kendisi henüz 16 yaşındayken vurarak öldürdüğünü söyledi.
Independent'ın aktardığı habere göre, Sports Illustrated'a konuşan Miller, ABD'nin Philadelphia kentinde bir arkadaşının bıçaklanarak öldürüldüğünü ifade etti. Bundan birkaç hafta sonra Miller, arkadaşının ölümünün arkasındaki rakip çeteden herhangi bir kişiyi aramaya başlamış ve Edward White'ı vurarak öldürmüş.
Miller dergiye, "Hepimiz sarhoştuk" dedi:
"Zihnim bulanmıştı. Olay oturmaya başladığında, 'Ah, kahretsin, ne yaptım ben?' falan dedim. Yaptığım şeyin gerçek etkisini anlamam yıllar aldı."
72 yaşındaki Miller, suç geçmişi hakkında konuşma kararını "gerçekten zor" aldığını söyledi ve bunu basketbol efsanesi Michael Jordan, NBA Komiseri Adam Silver gibi arkadaşlarından sakladığını belirtti.
Miller "Çünkü yıllarca bundan kaçtım. Bunu saklamaya çalıştım ve insanların öğrenmemesini umdum" diye itirafta bulundu.
Kıdemli yönetici, gelecek yıl çıkacak kitabı Jump: My Secret Journey From the Streets to the Boardroom (Atlama: Sokaklardan Yönetim Odasına Gizli Yolculuğum) basılmadan önce geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu.
Miller, sırrını anlattığında Jordan'ın da Silver'ın da ona destek olduğunu söyledi:
"Beni özgür bıraktı. Şimdi kendim olma özgürlüğüne sahip olduğumu hissediyorum."
Miller, gençken "düpedüz bir çete üyesi" olduğunu ve 30 yaşına kadar sık sık hapse girip çıktığını söyledi.
Fakat parmaklıklar ardında bile Temple Üniversitesi'nden muhasebe diploması almayı başarmış ve muhasebe firması Arthur Anderson'dan iş teklifi almış.
Ne var ki sabıkalı geçmişi ortaya çıkınca iş teklifini kaybetmiş ve geçmişini bir sır olarak saklamaya ant içmiş.
Kendi kendine, "Bunu bir daha asla paylaşmayacağım" demiş.
Miller, basamakları tırmanarak 1997'de Nike Basketball'un başkan yardımcısı ve 1999'da Jordan markasının başkanı oldu.
Miller, 2006'da Trail Blazers'ın başkanı olarak işe alındı, ardından 2012'de Jordan markasının başkanlığına geri döndü.
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