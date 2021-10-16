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https://tr.sputniknews.com/20211016/nohut-ve-amonyak-ihraci-izne-baglandi-1049872041.html
Nohut ve amonyak ihracı izne bağlandı
Nohut ve amonyak ihracı izne bağlandı
Resmi Gazete'nin 16 Ekim 2021 tarihli sayısında nohut, saf amonyak ve sülfürik asit ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T00:19+0300
2021-10-16T00:19+0300
2021-10-16T00:19+0300
türkiye
resmi gazete
nohut
ihracat
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Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre, nohut, saf amonyak ve sülfürik asit ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi.12 Ekim’de Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre, bazı gübre çeşitlerinin ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklenmişti.
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resmi gazete, nohut, ihracat
Nohut ve amonyak ihracı izne bağlandı
Resmi Gazete'nin 16 Ekim 2021 tarihli sayısında nohut, saf amonyak ve sülfürik asit ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi.
Ticaret Bakanlığı'
nın
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'
de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre, nohut, saf amonyak ve sülfürik asit ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklendi.
12 Ekim’de Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre, bazı gübre çeşitlerinin ihracı kayda bağlı ürünler listesine eklenmişti.